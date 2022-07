Czuję po polsku, mówię po polsku

artykuł sponsorowany

Emigracja w dzisiejszym świecie nikogo już nie dziwi. Wśród Polaków najpopularniejszym kierunkiem migracji wciąż jest Wielka Brytania. Choć wielu rodaków czuje się już tu niemal jak u siebie w domu, to jednak tęsknota za tym co polskie jest nieunikniona. Ojczyzna to ojczyzna - język polski, polska kultura, tradycja, smaki - to zawsze nosi się w sercu. Nawet w najodleglejszych zakątkach świata…

Nic zatem dziwnego, że coraz częściej Polacy mieszkający poza granicami naszego kraju, decydują się na wybór polskiej edukacji dla swoich dzieci. Stało się to już niemalże pozytywną modą. Dzieci na Wyspach, na co dzień posługują się zwykle językiem angielskim. Chodzą do szkoły z rówieśnikami różnych narodowości. W takim otoczeniu bardzo łatwo zapomnieć swojego języka. Rodzice szukają więc praktycznych rozwiązań, dzięki którym ich dzieci nie stracą kontaktu z tym, co polskie…

Kto ty jesteś? Polak mały!

Znajomość swojej ojczyzny i kultury jest ważna z wielu względów, zwłaszcza w przypadku dzieci. Często opuszczają one kraj wraz z rodzicami, nie będąc jeszcze świadomymi takich decyzji.

Bardzo często w kraju nad Wisłą mieszkają ich babcie i dziadkowie. W Polsce są ich korzenie, rodzinne historie, wszystko to co znane i “swoje”. Nauka języka w tym kontekście może dawać poczucie bezpieczeństwa i przynależności. Świadomość posiadania własnego miejsca, prawdziwej oazy - to niezwykle ważna życiowa wartość.

Nie bez powodu w największych emocjach ludzie zawsze wracają do swojego ojczystego języka. Takie komunikaty płyną prosto z serca. Najlepiej wyraża się swoje uczucia używając “swojego” języka. Rodzice, którzy pielęgnują znajomość polskiego u swoich dzieci mają tego świadomość. Polska edukacja jest inwestycją w przyszłość najmłodszych - oddaje w ich ręce klucz do wielu możliwości.

Nigdy nie wiadomo, czy w przyszłości nie zapragną powrotu do kraju. Wtedy z piękną polszczyzną będzie im zdecydowanie łatwiej…

Nauka z miłości do Polski

Naprzeciw potrzebom polskich rodzin wychodzą Szkoły Internetowe Libratus. Polska edukacja na najwyższym poziomie, w oparciu o polską podstawę programową i to zupełnie za darmo? Dokładnie tak. Misją Libratusa jest udostępnianie polskiej edukacji dla Polonii, mieszkającej poza granicami kraju.

Dzięki nowoczesnym narzędziom, takim jak autorska Internetowa Platforma Edukacyjna, jest to możliwe - w dowolnym miejscu i czasie.

Nauka w Libratusie jest przeznaczona dla dzieci od 6 do 14 roku życia.

Uczniowie mają dostęp do interaktywnych, angażujących materiałów edukacyjnych, które są podzielone na jednostki lekcyjne. Jest to ogromne ułatwienie dla rodziców - wszystko, czego dziecko potrzebuje do nauki, znajduje się w jednym miejscu.

Materiał można realizować popołudniami czy w weekendy. Wiele dzieci na Wyspach uczęszcza na co dzień do miejscowych szkół - program Libratusa stworzony jest w taki sposób, aby z łatwością to pogodzić.

Poza codziennymi lekcjami, na platformie Libratusa odbywają się cykliczne webinary z polskimi nauczycielami. Jest to doskonała okazja, aby powtórzyć materiał i wzbogacić swoją wiedzę. Dla chętnych organizowane są również korepetycje i ciekawe zajęcia dodatkowe. Wirtualna wizyta w muzeum etnograficznym czy wspólne tworzenie pracy plastycznej - to coś, co poszerza zainteresowania i jeszcze bardziej motywuje do nauki.

Jestem polskim uczniem!

Pomimo, że nauka z Libratusem odbywa się w trybie online, jest elastyczna i dostosowana do potrzeb ucznia - jest tak samo ważna jak nauka w polskiej szkole stacjonarnej. Każdy z uczniów Libratusa otrzymuje prawdziwą legitymację szkolną, która uprawnia do wielu atrakcyjnych zniżek podczas pobytu w Polsce.

Pod koniec każdego roku odbywają się egzaminy klasyfikacyjne. Po zdanym egzaminie dziecko otrzymuje państwowe świadectwo szkolne. Dzięki temu po ewentualnym powrocie do kraju może kontynuować naukę w polskiej szkole.

Takie możliwości to dodatkowa motywacja dla dzieci i rodziców, którzy bardzo cenią sobie takie rozwiązanie…

“Libratus - wspaniała inicjatywa, wspaniali nauczyciele, córka i ja totalnie zachwycone! Serdecznie wszystkim polecam!” - Agnieszka

“Bardzo się cieszę, że dowiedziałam się o Libratusie od jednej z Polek mieszkających w Peru, i to akurat wtedy, kiedy mój syn miał zacząć pierwszą klasę Ianek bardzo lubi pracę z platformą, przede wszystkim filmiki i zadania interaktywne. Chętnie też uczestniczy w coniedzielnych webinariach. Ja cenię sobie możliwość nauki wtedy, kiedy mamy czas i ochotę. Polecam wszystkim dzieciom mieszkającym poza Polską!” - Agnieszka

“Mam 3 dzieci uczących się w Libratusie (klasa 5, 3 i zerówka). Idealny sposób na zapewnienie dzieciom kontaktu z językiem polskim. Mimo ze rozmawiam z dziećmi po polsku na co dzień, nie jestem im w stanie zapewnić takiego słownictwa jak szkoła (na codzien nie rozmawiamy o działaniach matematycznych, czy o budowie człowieka). Jest to też dla mnie idealny sposób na nauczenie dzieci polskiej historii i języka (gramatyka i literatura), bez pomocy Libratusa nie miałabym na to ani czasu ani pomysłu.” - Ania

“Bardzo ciekawa platforma z lekcjami dla dzieci. Warto sie troche wysilic i pomóc dzieciom uczyć się JĘZYKA Polskiego w mowie i piśmie. Polecam Libratus wszystkim rodzicom” - Wiola

Blisko Polski, gdziekolwiek jesteście…

Korzyści, jakie daje pielęgnowanie języka polskiego, zwłaszcza wśród najmłodszych - przyszłości naszego kraju - mówią same za siebie.

Poczucie tożsamości, przynależności, znajomość i pamięć o swojej kulturze, kultywowanie tradycji, odpowiedzialność wynikająca z bycia Polakiem…

Nie można zapominać również o tych małych - wielkich rzeczach jak możliwość szczerej rozmowy z ukochaną babcią w Polsce czy kupno ulubionej drożdżówki z serem w polskiej piekarni…

Narzędzia jakie oferuje Libratus, skupiają się nie tylko na nauce języka polskiego, ale również przekazywaniu wiedzy o Polsce.

Nauka języka pozwala na kontakt z bliskimi, natomiast znajomość kultury i obyczajów wzmacnia poczucie bycia Polakiem. Jest to bardzo wzniosłe stwierdzenie, jednak przekazywanie tej wiedzy najmłodszym jest inwestycją w przyszłość naszego kraju…

Iga Serwińska