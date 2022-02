Czterodniowy tydzień pracy w Polsce. Jedna z firm w Szczecinie przetestuje nowy model

W kraju nad Wisłą jednak są to na razie tylko pojedyncze firmy.

Jedna z polsko-duńskich firm zdecydowała się na przetestowanie coraz bardziej popularnego na świecie modelu pracy – czyli czterodniowego tygodnia pracy. W jakiej firmie w Polsce pracownicy będą mogli cieszyć się trzydniowym weekendem?

Czterodniowy tydzień pracy, przy zachowanej dotychczasowej pensji, to zapewne marzenie nie jednego mieszkańca Globu. Efekty takiego rozwiązania chce też przetestować coraz więcej firm – po doniesieniach o zwiększeniu efektywności pracowników poprzez wyższą liczbę dni regularnie wolnych od pracy.

Czterodniowy tydzień pracy w Polsce

Niedawno w Wielkiej Brytanii wystartował testowy rządowy program, do którego zapisało się kilkadziesiąt brytyjskich firm. Program ten ma właśnie na celu przetestowanie czterodniowego tygodnia pracy w UK.

Nie tylko jednak w Wielkiej Brytanii czy innych krajach zachodu ten nowy model pracy jest przejmowany z coraz większym zaciekawieniem. Okazuje się, że również w Polsce zaczynają zdarzać się pracodawcy, który chcą sprawdzić takie rozwiązanie, dając pracownikom więcej wolności.

Jeden z takich właśnie pracodawców ma swoją siedzibę w Szczecinie – jest to polsko-duńska firma z branży IT, Nordic Consulting and Development Company. W rozmowie z Radiem Szczecin właściciel i prezes Paweł Finkielman, w następujących słowach wyjaśniał motywy przyświecającej tej decyzji:

„Pracuje się, ale to nie jest twoje życie. Twoim życie jest rodzina, sport, cokolwiek cię interesuje, to jest twoja część życia. Akurat to, że przechodzimy na te cztery dni i dajemy te trzy dni wolne, jest podejściem, które może pomóc zdobyć balans psychiczny u ludzi, aby mogli cieszyć się swoim życiem”.

Czy czterodniowy tydzień pracy rzeczywiście przyjmie się w firmach, które testują nowy model pracy? To okaże się zapewne w najbliższych latach i powoli ocenić, czy model ten będzie stosowany na szerszą skalę, a nie tylko w wybranych miejscach pracy. Warto więc przyglądać się rozwojowi sytuacji.