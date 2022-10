Council będzie rozdawał kobietom w ciąży darmowe e-papierosy. Chce je zachęcić do zmniejszenia wydatków na tradycyjne papierosy

Fot. Getty

Lambeth Council rozpoczyna innowatorską kampanię mającą na celu zachęcenie kobiet w ciąży do rzucenia palenia. W jej ramach kobiety spodziewające się dziecka otrzymają darmowe e-papierosy.

Lambeth Council w południowym Londynie chce zachęcić kobiety w ciąży do rzucenia palenia poprzez rozdawanie im darmowych e-papierosów. Jest to nowa kampania antynikotynowa opracowana przez urzędników, której pobocznym celem jest także walka z ubóstwem w gospodarstwach domowych, gdzie regularnie pali się papierosy. Lambeth Council szacuje, że rozdając kobietom spodziewającym się dziecka darmowe e-papierosy, pozwoli im zaoszczędzić nawet £2000 rocznie. I choć nie przeprowadzono jeszcze wystarczającej liczby badań na temat szkodliwości e-papierosów, a tym bardziej nad szkodliwością wapowania w trakcie ciąży, to lokalne władze twierdzą, że gra warta jest świeczki, a innowacyjna kampania antynikotynowa pozwoli wielu kobietom nie tylko uwolnić się od nałogu, ale też nie popaść w ubóstwo.

Urzędnicy chcą wspierać kobiety w ciąży za wszelką cenę

Urzędnicy Lambeth Council chcą w trudnym czasie kryzysu wspierać kobiety w ciąży za wszelką cenę, nawet jeśli decyzja o dotowaniu e-papierosów nie spotka się z ogólnym entuzjazmem. - Palenie w czasie ciąży to jeden z czynników, który w przeważającej mierze przyczynia się do wystąpienia skomplikowanych porodów, w tym do urodzenia martwego dziecka, poronienia i porodu przedwczesnego. Dane pokazują, że kobiety z gospodarstw domowych o niskich dochodach znacznie częściej palą w ciąży. Obecnie planujemy wspierać korzystanie z e-papierosów w przypadku kobiet, które właśnie przy pomocy tej drogi chcą uwolnić się od tytoniu, ponieważ jest to mniej szkodliwe w porównaniu z [tradycyjnym] paleniem. Zdajemy sobie sprawę, że chociaż dla kobiet w ciąży najlepiej byłoby rzucić palenie bez dalszego używania nikotyny, to może to być dla nich trudne i jeśli zdecydują się na używanie e-papierosów, to możemy im pomóc rzucić palenie – tłumaczy rzecznik councilu na łamach BBC.

Walka z ubóstwem w Anglii

Informację dotyczącą wspierania kobiet w ciąży poprzez rozdawanie im e-papierosów przekazał na piśmie radny Lambeth Ben Kind, po tym, jak inny radny zapytał go, co jego partia robi dla walki z ubóstwem dzieci i rodzin w dzielnicy. „Rada wkrótce zacznie dostarczać bezpłatne produkty do wapowania, w ramach programu rzucania palenia, kobietom w ciąży i/lub palącym opiekunom małych dzieci. Ma to na celu poprawę zdrowia rodzin i wygenerowanie oszczędności na poziomie około 2000 funtów rocznie na rodzinę. Szacuje się, że ponad 3000 gospodarstw domowych w Lambeth żyje poniżej granicy ubóstwa z powodu palenia, a w wielu z nich znajdują się dzieci” - czytamy w odpowiedzi Bena Kinda.

Czy e-papierosy są zdrowsze od tradycyjnych papierosów?

W powszechnej opinii e-papierosy są zdrowszym sposobem przyjmowania nikotyny, niż palenie tradycyjnych papierosów i w związku z tym wielu ludzi traktuje je jako bezpieczne zamienniki dla klasycznego tytoniu. Jednak długofalowe skutki wapowania nie zostały jeszcze przebadane i coraz szersze środowiska lekarskie zwracają uwagę na zwiększone ryzyko rozwoju chorób układu oddechowego w związku z obecnością w e-papierosach różnego typu aromatów i innych dodatków. Opublikowane we wrześniu badanie naukowców z King's College wykazało, że „wapowanie jest znacznie mniej szkodliwe niż palenie”, ale nie wszyscy podzielają ten pogląd. Na stronie NHS czytam na przykład, że przeprowadzono zbyt mało badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania e-papierosów i e-liquidów przez kobiety w ciąży. „Nie jest pewne, czy para jest szkodliwa dla dziecka w ciąży. Jeśli jesteś w ciąży, licencjonowane produkty NRT, takie jak plastry i gumy, są zalecaną opcją, która pomoże Ci rzucić palenie” - głosi komunikat NHS.

Eksperci zwracają też uwagę na fakt, że e-papierosy, zamiast pomagać w rzuceniu palenia, przyczyniają się do zwiększenia liczby nowych palaczy, głównie wśród ludzi młodych. A wszystko to za sprawą smakowych wariantów e-papierosów i pewnej mody na wapowanie, która na dobre zagościła w społeczeństwach.

