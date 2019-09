Co zrobić, jeśli miałeś wypadek w pracy?

Prawo jest jasne. Pracodawcy mają obowiązek dbania o swoich pracowników, niezależnie od tego jak duża jest ich firma. Miejsce pracy musi być bezpieczne i należy unikać sytuacji zagrożenia zdrowia. Wymagane środki obejmują zapewnienie odpowiedniego sprzętu, sprawdzanie, czy każda maszyna jest bezpieczna w użyciu oraz wyeliminowane potencjalnych zagrożeń lub przynajmniej ich ograniczenie.

Podstawowym prawem brytyjskim dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy jest Safety at Work Act 1974. Health and Safety Executive również publikuje przepisy, które są sprecyzowane dla każdej branży. Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa w miejscu pracy są łatwo dostępne na stronie internetowej Health and Safety Executive, jeśli chcesz je sprawdzić samodzielnie.

Mimo wszystko żaden system nie jest idealny, co oznacza, że ​​wypadki przy pracy nadal występują. Kontuzje wynikają z wielu przyczyn, w tym poślizgnięć i potknięć, uderzeń przez poruszający się obiekt czy upadków z wysokości. Co więc powinieneś zrobić jeśli miałeś wypadek w pracy? Oto kilka wskazówek, które mogą Ci pomóc.

Szukaj odpowiedniej pomocy

Priorytetem powinno być leczenie. Czasami Twój uraz może być opatrzony przez osobę udzielającą pierwszej pomocy. Może się jednak okazać, że wymagasz opieki specjalistów. Upewnij się, że poinformowałeś osoby obecne na miejscu o tym, co się wydarzyło. Informacje te mogą być potrzebne później, dlatego ważne jest, aby były jak najbardziej szczegółowe.

Dowody

Kiedy tylko możesz, zanotuj, co się stało. Zapisz też nazwiska świadków, którzy mogą potwierdzić Twoją wersję wydarzeń. Możesz rozważyć zrobienie zdjęć, spisanie numerów seryjnych wadliwego sprzętu czy sporządzenie szkiców tego, co się stało.

Zgłoś wypadek

Aby formalnie zgłosić wypadek, konieczne jest wpisanie go do księgi wypadków (Accident Book). Zgodnie z prawem pracodawca musi ją przechowywać. Jeśli dziennik nie jest dostępny, zgłoś swój wypadek przełożonemu. Najlepiej zrobić to na piśmie i z jak największą ilością szczegółów. Jeśli raport z wypadku został sporządzony w Twoim imieniu przez kogoś innego, przed jego podpisaniem upewnij się, że dane są prawidłowe.

Choroba i zasiłek chorobowy

Może wystąpić konieczność zwolnienia chorobowego w celu dojścia do siebie po wypadku. W zależności od pracodawcy możesz być uprawniony do otrzymywania zasiłku chorobowego. W czasie zwolnienia zapisuj jakie leczenie otrzymujesz i rozważ, jak wypadek wpłynął na Twoje codzienne życie. Pamiętaj, aby zachować rachunki związane z poniesionymi przez Ciebie kosztami, takimi jak sesje fizjoterapii. Powinieneś także wziąć pod uwagę dodatkowe wydatki, które poniosłeś, takie jak przejazd taksówką, jeśli nie możesz prowadzić samochodu.

Możliwe, że należy Ci się ustawowy zasiłek chorobowy (Statutory Sick Pay). W przypadku gdy Twoje obrażenia są poważniejsze, warto sprawdzić czy przysługuje Ci Industrial Injuries Disablement Benefit.

Zgłoś się do Health and Safety Executive

Twój pracodawca musi zgłosić każdy poważny wypadek do Health and Safety Executive. Jeśli jednak masz wątpliwości, czy tak się stało, rozważ skontaktowanie się z nimi samodzielnie.

Powrót do pracy

Jeśli możesz wrócić do pracy po wypadku, masz prawo by poprosić o krótsze godziny pracy lub zmianę obowiązków służbowych do czasu pełnego wyzdrowienia. Jeśli wypadek spowodował długotrwałe obrażenia, wówczas pracodawca może być prawnie zobowiązany do wprowadzenia zmian, które pomogą Ci wrócić do pracy.

Odszkodowanie

Jeśli Twój pracodawca dopuścił się zaniedbania ciążącego na nim obowiązku opieki, a to naruszenie doprowadziło do wypadku, możesz ubiegać się o odszkodowanie za odniesione obrażenia. Jeśli uważasz, że należy Ci się odszkodowanie, musisz mieć świadomość, że zegar tyka. Masz tylko trzy lata od daty wypadku, aby rozpocząć postępowanie sądowe. Oznacza to, że musisz działać i jak najszybciej uzyskać specjalistyczną poradę prawną.

Pieniądze, o które możesz się ubiegać, zależą od rodzaju odniesionych obrażeń i czasu potrzebnego na wyzdrowienie. Wygrane odszkodowanie pokryje koszty rehabilitacji i inne niezbędne pomoce. Pokryte zostaną również wszelkie straty finansowe, w tym utrata zarobków i koszty podróży.

Pamiętaj: nie sądzisz się ze swoim pracodawcą

Pracodawcy są prawnie zobowiązani do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, które pokryje wypłatę odszkodowania, jeśli pracownik dozna obrażeń w pracy. Oznacza to, że gdy dochodzisz odszkodowania za wypadek, nie dochodzisz roszczeń od pracodawcy, ale od firmy ubezpieczeniowej pracodawcy. Szczegółowe informacje dotyczące polisy ubezpieczeniowej będą zawarte w certyfikacie, który musi zostać Ci okazany na żądanie, jeśli nie jest ogólnodostępny.

