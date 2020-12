Ceny domów i mieszkań w UK rosną najszybciej od sześciu lat, mimo kryzysu. Jakie rejony cieszą się największym zainteresowaniem?

Zgodnie z krajowym indeksem cen, ceny domów i mieszkań w całej Wielkiej Brytanii wzrosły w listopadzie najszybciej od 2015 roku. Największym zainteresowaniem cieszą się nieruchomości w parkach narodowych.

Średnia cena domu w Wielkiej Brytanii wzrosła o 0,9 proc. do 229,721 funta w listopadzie w porównaniu do października, co podniosło roczną stawkę wzrostu do 6,5 proc. z 5,8 proc., co jest z kolei najwyższą od stycznia 2015 roku.

Coraz więcej ludzi chce mieszkać w parkach narodowych

Pandemia zweryfikowała potrzeby mieszkaniowe wielu osób. Teraz przy tak dużych możliwościach pracy zdalnej coraz więcej ludzi kupuje nieruchomości nie w miastach, lecz blisko natury. Największym zainteresowaniem cieszą się parki narodowe.

Z przeprowadzonych badań wynika, że około 30 proc. mieszkańców Wysp chce zamieszkać w domu z ogrodem lub niedaleko parków. Z kolei 25 proc. badanych planuje wyprowadzkę z miast w rejony, gdzie będą bliżej natury. Nieruchomości ulokowane na terenie parków narodowych przyciągają tak wielu zainteresowanych, że stały się one aż o 45 000 droższe.

Najdroższe domy znajdują się w New Forest, gdzie średnia cena nieruchomości wynosi 475 000 funtów w miejscowościach takich jak Ashurst, Lyndhurst czy Brokenhurst. Innym popularnym regionem jest South Downs, ze średnią ceną domów w wysokości 368 000 funtów. Jest to jednocześnie najbardziej zaludniony rejon ze wszystkich parków narodowych na Wyspach.

Rynek nieruchomości w UK kwitnie

W ciągu ostatnich miesięcy widać wyjątkowy rozkwit rynku nieruchomości w Wielkiej Brytanii, co jest związane ze wzrostem popytu dzięki wprowadzeniu tzw. stamp duty holiday, czyli zmniejszeniu opłaty skarbowej do zera dla nieruchomości o wartości do 500 000 funtów do 31 marca 2021 roku.

Z kolei pozwolenia na kredyty hipoteczne na zakup domów były w listopadzie na najwyższym poziomie od 2007 roku – zgodnie z najnowszymi danymi Banku Anglii.

Do apogeum kupna na rynku nieruchomości w listopadzie doszło mimo słabnącej gospodarki, jednak ekonomiści ostrzegają, że przyspieszenie, które pojawiło się na tym rynku, niebawem zwolni. Robert Gardner, główny ekonomista z Nationwide powiedział:

- Ożywienie na rynku nieruchomości najprawdopodobniej zwolni w najbliższych kwartałach, i bardzo możliwe, że dość gwałtownie, jeśli rynek pracy nadal będzie słaby, co z kolei przewiduje wielu analityków, szczególnie gdy wygaśnie „stamp duty holiday” z końcem marca.