Bułeczki scones – oryginalny przepis z Buckingham Palace

Scones to tradycyjne bułeczki pochodzące z Szkocji, gdzie prawdopodobnie powstały na początku XVI wieku. Nazwa “scone” może wywodzić się od słowa “schoonbrot”, co oznacza “piękny chleb”, lub od Kamienia Scone, świętego kamienia koronacyjnego królów Szkocji.

Skąd pochodzą bułeczki scones?

Początkowo scones były wypiekane z owsa i kształtowane na duże, okrągłe placki, które następnie krojono na kawałki. Z czasem przepis ewoluował, a do ciasta zaczęto dodawać mąkę pszenną, masło i cukier. Scones stały się coraz bardziej popularne w całej Wielkiej Brytanii, a w XIX wieku stały się niezbędnym elementem popołudniowej herbaty.

W 1840 roku Anna, księżna Bedford, bliska przyjaciółka królowej Wiktorii, spopularyzowała zwyczaj jedzenia scones z herbatą. Ponieważ księżna często czuła głód pod koniec popołudnia, prosiła o podanie jej filiżanki herbaty wraz z lekkimi przekąskami, takimi jak scones, ciastka i kanapki. Ten zwyczaj szybko rozprzestrzenił się wśród wyższych klas społecznych i stał się symbolem wyrafinowania i dobrego wychowania.

Dziś scones są popularne na całym świecie i można je znaleźć w różnych wariantach. W Wielkiej Brytanii często podaje się je z masłem, dżemem i bitą śmietaną lub clotted cream. W Stanach Zjednoczonych scones są znane jako biscuits i często podaje się je z sosem lub masłem orzechowym. W Australii i Nowej Zelandii scones często je się na śniadanie lub lunch z różnymi dodatkami, takimi jak ser, wędliny i jajka.

Niezależnie od tego, jak je podajemy, scones to pyszne i wszechstronne ciasto, które można cieszyć się na wiele różnych sposobów.

Ulubione scones królowej Elżbiety

W maju 2020 roku, w czasie lockdown z powodu Covida, Pałac Buckingham opublikował przepis na oficjalne angielskie bułeczki herbaciane, którymi cieszy się rodzina królewska i jej goście. Poniżej przepis oraz film jak wykonać scones.

Jak zrobić angielskie bułeczki scones?

Składniki

3 1/2 szklanki mąki uniwersalnej (500 g)

2 łyżki stołowe plus 2 łyżeczki proszku do pieczenia (28 g)

Szczypta soli

7 łyżek zimnego, niesolonego masła, pokrojonego na małe kawałki (94 g)

1/2 szklanki cukru (86g)

3 jajka, podzielone

3/4 szklanki maślanki, minus 1 łyżka stołowa (175ml)

2/3 szklanki sułtanek lub złotych rodzynek, opcjonalnie (100g)

Wykonanie

Rodzynki lub rodzynki sułtańskie namoczyć w gorącej wodzie przez 20-30 minut. Odsączyć przed dodaniem do przepisu.

Wymieszaj suche składniki (mąkę uniwersalną, proszek do pieczenia, szczyptę soli), masło i cukier w dużej misce na kruszonkę. Lekko wmieszaj masło w ciasto, tak jak w przypadku ciasta na pierogi.

W osobnej małej misce wymieszaj dwa jajka i maślankę. Wymieszaj płyn z kruszonką. Dodaj rodzynki, jeśli używasz, i wymieszaj do równomiernego rozprowadzenia. Następnie delikatnie ugniataj ciasto ręcznie, aż będzie gładkie.

Wyjmij ciasto z miski na czysty blat lekko oprószony mąką. Lekko oprószyć wierzch sconsów mąką. Spłaszcz ciasto do grubości 1 cala i przykryj. Odstawić na 30 do 45 minut do lodówki. Odpoczynek ciasta pozwala rozluźnić się glutenowi. Pomaga to uzyskać delikatną, kruchą bułeczkę.

Wyjmij ciasto z lodówki i wytnij pożądany kształt za pomocą okrągłej foremki do ciastek.

Rozgrzej piekarnik do 400°F (205°C). Przykryj i odstaw bułeczki na kolejne 20 minut do lodówki. Ubij trzecie jajko i delikatnie posmaruj nim wierzch scones za pomocą pędzelka do ciasta.

Piec na blasze do pieczenia przez około 12 do 15 minut, w zależności od rozmiaru noża, lub do uzyskania jasnozłotego koloru. Zachowaj co najmniej 1 1/2″ odstępu między każdą bułeczką. Studzić na kratce przed podaniem na ciepło lub w temperaturze pokojowej z dżemem i śmietaną.