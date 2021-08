Brytyjskie oznaczenie UKCA zastąpi europejski znak CE dopiero z początkiem 2023 r.! Rząd poszedł przedsiębiorcom w UK na rękę

Fot. Getty

Brytyjskie oznaczenie UKCA miało zastąpić europejski znak CE z dniem 1 stycznia 2022 r. Ale rząd postanowił pójść w tym względzie na rękę brytyjskim przedsiębiorcom i przesunął termin obowiązkowego oznakowania niektórych produktów oznaczeniem UKCA na styczeń 2023 r.

Jedną z konsekwencji Brexitu, zarówno dla rodzimych, jak i zagranicznych firm, jest konieczność dostosowania oznaczeń niektórych produktów do brytyjskiego prawa. Obecnie w Wielkiej Brytanii pewne kategorie produktów nadal oznaczone są znakiem CE (Conformite Europeenne). Oznaczenie to, spotykane m.in. na maszynach, sprzęcie elektrycznym, zabawkach, urządzeniach ciśnieniowych i gazowych, a także na sprzęcie ochrony indywidualnej, oznacza, że dany produkt jest bezpieczny i spełnia wymagania Podstawowych Wymogów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (Essential Health & Safety Requirements). Jednak już niedługo oznaczenie CE zostanie na wyspach zastąpione specyficznie brytyjskim oznaczeniem UKCA (UK Conformity Assessment), które będzie wskazywało na to, że konkretne produkty będą zgodne z brytyjskimi przepisami Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008. Jak czytamy na stronie kancelarii podatkowej Admiral Tax, „oznaczenie UKCA będzie miało zastosowanie do większości towarów podlegających wcześniej oznakowaniu CE oraz do produktów aerozolowych, które wcześniej wymagały oznakowania reverse epsilon”.

Oznaczenie UKCA dopiero od 2023 r.

Oznaczenie UKCA miało pierwotnie wejść w życie w styczniu 2022 r. Ale z uwagi na perturbacje związane z Brexitem i pandemią koronariwusa rząd zdecydował się właśnie przesunąć ten termin na styczeń 2023 r. To natomiast oznacza, że firmy będą miały dodatkowy rok na dostosowanie się do wymogów handlu na terenie UK pod względem spełniania norm bezpieczeństwa. „Biorąc pod uwagę wpływ pandemii na przedsiębiorstwa, rząd wydłużył z 1 stycznia 2022 r. do 1 stycznia 2023 r. termin na zastosowanie znaków UKCA dla niektórych produktów w celu wykazania zgodności z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa produktów” - poinformował Departament ds. Biznesu, Energii i Strategii Przemysłowej.

Biznes dobrze przyjął zapowiedź przesunięcia terminu wprowadzenia oznaczenia UKCA, ale to nie zmienia faktu, że wiele firm wciąż niechętnie patrzy na potrzebę dostosowania swoich linii produkcyjnych do reżimów brytyjskiego i unijnego. Teraz bowiem, aby sprzedawać te same towary na terenie UE i UK, przedsiębiorcy będą musieli produkować towary w dwóch wersjach – jednej z oznaczeniem UKCA (spełniającej wymogi bezpieczeństwa UK) i drugiej z oznaczeniem CE (spełniającej unijne wymogi bezpieczeństwa).