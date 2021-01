"Brytyjska" odmiana koronawirusa ma być o 30% bardziej śmiertelna, ostrzega premier Johnson

Co to oznacza? Co władze chcą z tym zrobić?

Na wczorajszej konferencji prasowej premier Boris Johnson ostrzegał przed nowym szczepem koronawirusa w Wielkiej Brytanii. Zagrożenie ze strony wariantu B117 według szefa brytyjskiego rządu ma być niezwykle poważne.

"Poza tym, że szybciej się rozprzestrzenia, są pewne dowody na to, że ten nowy wariant, który po raz pierwszy został zidentyfikowany w Londynie i na południowym-wschodzie, może być powiązany z wyższymi poziomami śmiertelności" - mówił na wczorajszej konferencji prasowej premier Johnson. Szef brytyjskiego rządu jednocześnie zaznaczał, że używane na terenie Wielkiej Brytanii szczepionki pozostają skuteczne także w tym przypadku. Działają zarówno na "starą" wersję koronawirusa, jak i jego "nowy" szczep. Nie zmienia to jednak faktu, że B117 może być o 30% bardziej śmiercionośny, a oprócz tego znacznie sprawniej roznosi się po Wyspach - tu wskaźnik ma sięgać nawet do 70%!

Szef brytyjskigo rządu ostrzega przed odmianą koronawirusa B117

Badania dotyczące zwiększonej śmiertelności odmiany B117 zostały przeprowadzone przez naukowców z rządowej grupy doradczej New and Emerging Respiratory Virus Threats Advisory Group (Nervtag). Według nich wskaźniki śmiertelności mogą w tym przypadku zwiększyć się o 30% do 40%. Wiele więc wskazuje na to, że ta mutacja jest bardziej groźna. Z pewnością będą prowadzone dalsze badania nad "brytyjską" odmianą koronawirusa, ale władze innych państw europejskich nie zamierzają czekać i ryzykować zdrowia swoich obywateli. Władze państw członkowskich UE coraz bardziej uszczelniają swoje granice.

Przemawiając w piątek na konferencji prasowej na Downing Street 10 premier bardzo ostrożnie odnosił się do ewentualnych perspektyw powrotu do normalnego życia, zwracał jednak uwagę na niezwykle szybkie tempo szczepień w Anglii. W tej chwili już 1 osoba na 10 został zaszczepiona.

"Brytyjski" wariant ma nie tylko o 70% szybciej się rozprzestrzeniać, ale również być o 30% bardziej śmiertelny!

"Obecnie wskaźnik infekcji jest przerażająco wysoki i myślę, że musimy podejść do tego realistycznie" - komentował Johnson. "Myślę, że przez długi czas będziemy musieli żyć z koronawirusem w taki czy inny sposób. Myślę, że otwartą kwestią jest to, kiedy i w jaki sposób możemy zacząć łagodzić któryekolwiek ze środków. Oczywiście chcemy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby się otworzyć, ale zrobimy to bardzo ostrożnie" - podsumowywał.

Według ostatnich danych w UK podano już 5.4 miliona dawek szczepionek przeciwko Covid-19. Pierwsze cztery grupy priorytetowe mają zostać zaszczepiono do 15 lutego, jednak pomimo tego premier apelował do wszystkich o przestrzeganie obowiązujących restrykcji.

