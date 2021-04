Brytyjczycy po zakończeniu lockdownu zamierzają kupować na potęgę! Według badań wydadzą nawet 50 mld funtów!

Brytyjczycy dosłownie odliczają dni, kiedy będą mogli się wreszcie rzucić w istne szaleństwo wydawania pieniędzy! Jak wynika z badań Scottish Friendly i Centre for Economics and Business Research, kiedy UK wróci do normalności po pandemii, to mieszkańcy Wysp chcą wydać rekordowe 50 miliardów funtów!

Jak się okazuje przeciętne gospodarstwo domowe w Wielkiej Brytanii po tym, jak zniesione zostaną restrykcje wynikające z obecności koronawirusa, planuje wydać nawet jedną czwartą swoich oszczędności do końca 2021 roku. W sumie zasili to gospodarkę UK kwotą sięgającą 50 miliardów funtów. Według badań przeprowadzonych przez Scottish Friendly i Centre for Economics and Business Research (CEBR) Brytyjczycy najbardziej "złaknieni są" wakacji za granicą i jedzenia posiłków na mieście. Te dwie pozycji pojawiły się na szczycie listy "zakupów" po pandemii i po zniesieniu restrykcji.

Jak czytamy na łamach "The Evening Standard" prawie połowa (dokładnie 46 procent) Brytyjczyków zauważyła, że ​​ich oszczędności przechowywane w gotówce wzrosły podczas pandemii. W chwili obecnej szacuje się, że łącznie posiadają oni dodatkowe 192 miliardy funtów. Co z nimi zrobią? Właśnie ten temat był obiektem rzeczonych badań.

W Wielkiej Brytanii szykuje się... szał wydawania pieniędzy!

Ponad jedna trzecia uczestników badania stwierdziła, że ​​planuje wydać więcej pieniędzy w tym roku i powiedziała, że ​​ich pieniądze zostaną przeznaczone na podróże i zakwaterowanie podczas zagranicznych wakacji.

W zeszłym roku w ramach programu Rishiego Sunaka "Eat Out To Help Out" sprzedano ponad 160 milionów posiłków. Niezależnie od tego, czy program zostanie wprowadzony ponownie, aż 28 proc. ankietowanych stwierdziło, że spodziewa się zwiększenia wydatków w restauracjach i kawiarniach w 2021 roku. Mniej niż jeden na pięciu (19 procent) ankietowanych przyznał, że że pierwszy dzień po lockdownie spędzi w pubie lub barze.

Na co Brytyjczycy zamierzają wydać swoje covidowe oszczędności?

"Dodatkowa gotówka, którą wielu Brytyjczyków miało szczęście zaoszczędzić w ciągu ostatnich 12 miesięcy, leży bezczynnie na rachunkach bankowych, podczas gdy ludzie czekają na zniesienie ograniczeń" - przekazał Kevin Brown z Scottish Friendly. "Duża część Brytyjczyków wyraźnie zamierza cieszyć się możliwością wydania części zaoszczędzonej gotówki w nadchodzących miesiącach na wyjazdy, jadzenie na mieście i w sklepach".