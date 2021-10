Blisko połowa pracowników w UK twierdzi, że „toksyczna kultura pracy” negatywnie wpływa na ich zdrowie psychiczne

Fot. Getty

Wszyscy liczymy na to, że nasze środowisko pracy będzie nie tylko przyjazne, ale też wspierające w zakresie naszego rozwoju – zarówno nas, jako pracowników, jak i nas, jako jednostek. Niestety nadzieje na przyjazne miejsce pracy nie zawsze idą w parze z rzeczywistością, a blisko połowa pracowników w UK skarży się, że w ich miejscu pracy panuję wręcz „toksyczna atmosfera”, która negatywnie wpływa na ich zdrowie psychiczne.

Najnowsze badanie przeprowadzone przez Culture Shift pokazało, że aż dwóch na pięciu pracowników w Wielkiej Brytanii doświadczyło nagannego zachowania, takiego jak zastraszanie, nękanie lub dyskryminacja. Z kolei aż 42 proc. ankietowanych przyznało, że „toksyczna kultura pracy” negatywnie wpłynęła na ich zdrowie psychiczne. Jednocześnie ponad jedna trzecia badanych czuła się „uciszana” w sprawach, które były dla nich ważne w miejscu pracy, a 29 proc. wzięło urlop z powodu incydentu, który miał miejsce w pracy. Incydent był zazwyczaj przejawem zastraszenia, nękania, dyskryminacji lub molestowania seksualnego. Wreszcie 41 proc. ankietowanych potwierdziło, że „zła kultura” w miejscu pracy wpłynęła na ich produktywność, a 42 proc. przyznało,że z powodu negatywnej atmosfery w miejscu pracy odeszło z niej wcześniej, niż planowało.

Jeśli chodzi o osoby, które doświadczyły toksycznej kultury pracy, to 64 proc. z nich stwierdziło, że negatywnie wpłynęło to na ich zdrowie psychiczne, a dwie trzecie potwierdziło, że wpłynęło to na ich pewność siebie i zdolność do znalezienia nowej pracy. 67 proc. osób zaczęło się na skutek nękania borykać z lękami, a 71 proc. zmuszonych było przejść terapię z powodu problemu, którego doświadczyli w pracy.

Wysoka kultura pracy to zysk dla przedsiębiorstwa?

- Powszechnie wiadomo, że organizacje, które znane są z uczciwego traktowania swoich pracowników oraz te, które koncentrują się na tworzeniu bezpiecznego i wspierającego środowiska pracy, zazwyczaj dobrze prosperują i odnoszą większe sukcesy – mówi Gemma McCall, dyrektor generalny Culture Shift. Ale też zaznacza, że w wielu miejscach pracodawcy nie dbają o dobrą kulturę pracy, co może mieć negatywny wpływ na pracowników. - Problematyczna kultura miejsca pracy może mieć niezwykle szkodliwy wpływ na zatrzymanie pracowników, często prowadząc do wysokiego poziomu zwolnień. [W związku z tym] organizacje z głęboko zakorzenioną, negatywną kulturą pracy, tracą wielkie talenty – dodaje McCall.