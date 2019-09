APELUJEMY o pomoc w odnalezieniu zaginionych sióstr z Bedford

Parokrotnie pisaliśmy w sprawie odwołanych lotów Ryanaira oraz wypłaty odszkodowań z tego powodu klientom. Swoją sytuację opisała nam również w liście do redakcji 68-letnia Polka, która miała lecieć wraz...

31-letni Dawida Miszka zaginął 8 czerwca 2008 roku. O jego zaginięciu zrobiło się głośno, gdyż na krótko przed nim zdjęcia Dawida w specjalnym polskim wydaniu pokazał dziennik "The Sun".

Materiały ze śledztwa prowadzonego przez portugalską policję w sprawie tajemniczego zaginięcia małej Brytyjki Madeleine McCann wyciekły do Internetu.

Sylwia, lat 24. Kolejna zamordowana Polka?

Zazdrość? Samotność nie do zniesienia? Atak szaleństwa? Brak pieniędzy? Morderczy instynkt? Co skłania młodych mężczyzn, w tym Polaków mieszkających na Wyspach, do zabijania młodych, pełnych życia kobiet?...