67-letni mieszkaniec Belfastu skazany za bezprawne pobieranie zasiłku. Oszukał podatników na 45 tys. funtów

Sąd Koronny w Belfaście skazał 67-letniego Johna Watsona na 12 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 3 lata za bezprawne pobieranie zasiłku mieszkaniowego (Housing Benefit). Mężczyzna otrzymał łącznie 45 035 funtów, do których nie miał prawa.

Oszustwo 67-letniego mieszkańca Bristolu udało się wykryć dzięki śledztwu, które podjęło Ministerstwo ds. Społeczności po anonimowym zgłoszeniu. Mężczyzna pobrał łącznie 45 035 funtów w zasiłkach, do których nie miał prawa. Zgodnie z wyrokiem sądu, który skazał Watsona na 12 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 3 lata, mężczyzna musi zwrócić pieniądze.

Jak możemy przeczytać na stronie rządowej: „Oszustwa dotyczące zasiłków kosztują podatników w Irlandii Północnej miliony funtów każdego roku". Władze nakłaniają obywateli do zgłaszania jakichkolwiek przypadków oszustw związanych z zasiłkami. "Jeśli masz podejrzenia, że ktoś może pobierać bezprawnie zasiłki, możesz to zgłosić” - możemy przeczytać dalej na stronie rządowej.

Zgodnie z brytyjskim prawem musi istnieć mocne uzasadnienie, aby podjąć śledztwo w sprawie oszustwa dotyczącego zasiłków, dlatego osoby zgłaszające takie incydenty powinny podać imię, nazwisko i adres osoby, którą zgłaszają, opis osoby, typ zasiłku, co do którego istnieje podejrzenie, że dana osoba pobiera go bezprawnie, a także - jeśli istnieją - informacje o pracodawcy tej osoby, informacje o samochodzie (jeśli dana osoba go posiada).

