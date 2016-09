Z OSTANIEJ CHWILI: Wypadek na autostradzie niedaleko Londynu! Szok

Na autostradzie A12 niedaleko Londynu doszło do wypadku, w czasie którego van uderzył w ciężarówkę, a następnie roztrzaskał się na pobliskim drzewie. Kierowca został przewieziony śmigłowcem do Royal London Hospital.

Odcinek A12, na którym doszło do wypadku, został zamknięty. Kierowcę, który był sprawcą wypadku, przetransportowano helikopterem do Royal London Hospital. Ponieważ do wypadku doszło w godzinach największego ruchu drogowego, na trasie natychmiast zrobił się gigantyczny korek.

Rzecznik Essex Police powiedział: „Kierowcy są proszeni o unikanie A12 ze względu na utrudnienia w ruchu, które powstały przez wypadek na drodze. Do szpitala został przewieziony mężczyzna z poważnymi obrażeniami. Biały van Vauxhall Astra zderzył się z ciężarówką, a następnie z drzewem.

Na tym odcinku droga została wyłączona z ruchu. Dziękujemy kierowcom za cierpliwość i radzimy poszukać alternatywnych dojazdów. To poważny wypadek, dlatego musimy przeprowadzić odpowiednie śledztwo w tej sprawie. Essex Police stara się działać szybko, aby ponownie uruchomić zamknięty odcinek autostrady”.