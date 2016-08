Z OSTATNIEJ CHWILI: Zawalił się most na autostradzie M20 w Kent!

Dzisiaj po południu na część autostrady M20 w Kent zawalił się most przeznaczony dla pieszych. Zmiażdżona została ciężarówka, która przejeżdżała pod nim w tym czasie.

Most dla pieszych zawalił się na ruchliwą autostradę M20 w Kent, która częściowo została wyłączona z ruchu na – jak przewidują służby – trzy lub cztery godziny. W momencie gdy konstrukcja runęła, pod mostem przejeżdżała ciężarówka, która została częściowo zmiażdżona oraz motocyklista.

Jeden ze świadków zdarzenia powiedział: „Cieszę się, że żyję, bo most mógłby spaść równie dobrze na nas”. Służby medyczne odwiozły jedną osobę z miejsca zdarzenia, nie wiadomo w jakim jest stanie. „Most zawalił się na ciężarówkę i motocyklistę przed nami, mało brakowało my też byśmy się pod nim znaleźli” – napisał jeden ze świadków, Andy Sunnucks na swoim Twitterze.

Inny z kolei – Alex Magaisa – napisał: „Ten most spadł tuż przed nami, gdy jechaliśmy M20, dosłownie przed chwilą. Jechaliśmy, nie mieliśmy nawet czasu pomyśleć, co się dzieje. To było niewiarygodne. Mógł się zawalić równie dobrze na nasz samochód”.

