Wielka Brytania to terytorium zombie? Spice zmienia Brytyjczyków w kreatury rodem z filmów

Od trzech miesięcy rośnie liczba zatruć dopalaczami. Obecnie z tego powodu hospitalizowana jest jedna osoba dziennie - alarmuje „Dziennik Gazeta Prawna”, który dotarł do danych Głównego Inspektoratu...

Tragiczne wydarzenia rozegrały się w domu wynajmowanym przez dwóch Polaków w Leeds. Doszło tam do bójki z dwoma Pakistańczykami, którzy próbowali okraść naszych rodaków. Dwaj bracia, 21-letni Paweł i 32-letni...

Władze stanu Nowy Jork planują złagodzić prawo dotyczące marihuany, zezwalając na ograniczone jej zażywanie przez osoby poważnie chore - podał dziennik "New York Times". Gubernator stanu Andrew Cuomo ma...

Aktywiści uczestniczący w działaniach promujących legalizację marihuany w Wielkiej Brytanii rozsiewają nasiona konopi w całym Londynie, dążąc do zalegalizowania nasion do celów medycznych. W ramach kampanii...

Marihuana legalna w UK? Petycja już w parlamencie

Petycja nawołująca do legalizacji marihuany w Wielkiej Brytanii zebrała ponad 150 tys. podpisów. Oznacza to, że sprawą swobodnego stosowania i dopuszczenia do powszechnej sprzedaży popularnej na Wyspach...