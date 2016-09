WAŻNE: Stacja metra Tottenham Court Road ewakuowana

Jedna z najbardziej zatłoczonych stacji londyńskiego metra została ewakuowana po tym, jak jedna z pasażerek została potrącona przez pociąg.

Pasażerowie zostali zmuszeni do opuszczenia stacji Tottenham Court Road po tym, jak pociąg potrącił tam jedną z pasażerek. Do wypadku doszło około godziny 8:20, stacja została otwarta około 2 godziny później, ale nawet tak stosunkowo krótki czas jej zamknięcia doprowadził do paraliżu komunikacyjnego w tamtym miejscu.



Pogotowie pojawiło na miejscu wypadku około godziny 8:40, medycy od razu zajęli się poszkodowaną kobietą, po czym przewieźli ją do szpitala. Gazeta „Standard” dotarła do świadka zdarzenia, Nicka Colantonio.

„Szedłem od Holborn w kierunku Oxford Street i zobaczyłem kilka ambulansów, straż pożarną oraz radiowozy policyjne. Połączenie między Tottenham Court Road, a Oxford Street zostało zablokowane, ale wyglądało na to, że służby miały sytuację pod kontrolą” – relacjonował Colantonio.

Transport for London wykluczył, że zdarzenie to było spowodowane zamierzonym działaniem. Pociągi kursujące na linii Central zostały całkowicie wstrzymane, ale po dwóch godzinach ruch na tej trasie został przywrócony. Rzecznik Transport Police powiedział: „Policja odebrała kilka wezwań dotyczących kobiety potrąconej przez pociąg metra na stacji Tottenham Court Road. W reakcji na te doniesienia jak najszybciej wysłaliśmy tam nasze patrole”.

„Nasi funkcjonariusze dotarli nie miejsce o 8:35, jeszcze przed pojawieniem się medyków” – dodał rzecznik. Ranna kobieta została odwieziona do szpitala. Jej życiu na szczęście nie zagraża niebezpieczeństwo.