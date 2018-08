"W kwestii mentalności, polskie społeczeństwo musi się jeszcze wiele nauczyć". Czytelniczka wyjaśnia, dlaczego wraca do UK z Polski

Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej dało wielu Polakom mieszkającym na Wyspach inspirację do powrotu do ojczyzny. Powrót to jednak zderzenie z rzeczywistością, która często okazuje się mało romantyczna.

Jeśli wróciliście z Wielkiej Brytanii do Polski załatwiając przed tym masę niezbędnych formalności, to doskonale wiecie, o czym napisała nasza czytelniczka. Pani Agnieszka, która postanowiła podzielić się z nami swoją historią, wróciła do Polski wraz z mężem i dwójką dzieci kilka miesięcy temu. Jednak teraz coraz poważniej zastanawia się nad powrotem na Wyspy.

"Wróciliśmy do Polski z Wielkiej Brytanii po 8 latach pobytu na Wyspach, gdzie zdążyliśmy sobie urządzić życie. Po kilku miesiącach od powrotu udało nam się wybudować nasz własny dom. Na początku wszystko wyglądało w porządku, mieliśmy bliskich i rodzinę na miejscu. Jednak problemy zaczęły się, gdy mąż zaczął szukać pracy" - pisze Pani Agnieszka.

Choć obecnie bezrobocie w Polsce jest rekordowo niskie, to jednak sytuacja na rynku pracy nadal jest ciężka, ponieważ wraz z malejącym bezrobociem płace rosną bardzo powoli.

"Mąż w Wielkiej Brytanii pracował w firmie związanej z mechaniką maszyn, więc mogłoby się wydawać, że znaleźć dobrze płatną pracę będzie mu stosunkowo łatwo. Okazało się, że owszem praca dla niego jest, ale za pensję 3000 - 3500 zł na rękę. Wiem, że niektórzy powiedzą, że są to dobre pieniądze, ale przy mojej skromnej pensji 1700 zł netto nie możemy sobie pozwolić na to wszystko, na co pozwalaliśmy sobie na Wyspach".

Dlatego Pani Agnieszka coraz bardziej poważnie zastanawia się nad powrotem na Wyspy, ponieważ tutaj "może mieć otwarty umysł i się tego nie wstydzić".

"Nie ma się co oszukiwać, ale 50 proc. osób, które wracają do Polski prędzej czy później wrócą znowu na Wyspy, ponieważ mogą tam żyć tak jak im się podoba. Z dala od typowego >polskiego piekiełka<, które widzę codziennie nawet robiąc zakupy. W kwestii mentalności, polskie społeczeństwo musi się jeszcze wiele nauczyć".