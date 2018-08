PILNE: Czterech Polaków zginęło w katastrofie lotniczej na Alasce. Pilota uznano za zaginionego

Do dramatycznej sytuacji doszło na pokładzie Ryanaira, w którym tuż przed startem w telefonie jednego z pasażerów wybuchła bateria. Natychmiast przeprowadzono ewakuację samolotu przy pomocy dmuchanych...

Chwile grozy przeżyli pasażerowie samolotu British Aerospace RJ-85, w którym doszło do rozerwania silnika. Awaria wystąpiła tuż po starcie maszyny, jednak pilotom udało się ją szczęśliwie sprowadzić na...

SZOK: Piloci pobili się w trakcie lotu. Na pokładzie było ponad 300 pasażerów

Do nadzwyczaj niebezpiecznego incydentu doszło na pokładzie samolotu linii Jet Airways, lecącego z Londynu do Bombaju. W pewnym momencie w kokpicie doszło do rękoczynów, w wyniku czego narażone zostało...