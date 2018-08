Uwaga kierowcy! Councile będą karać za zostawienie samochodu z włączonym silnikiem

Ostrzegamy wszystkich kierowców w Wielkiej Brytanii, że za zostawianie samochodu z włączonym silnikiem przewidziane są kary.

Jeśli kiedykolwiek zostawiłeś swój samochód z włączonym silnikiem, stojąc na poboczu czy chodniku, to musisz wiedzieć, że złamałeś obowiązujące w Wielkiej Brytanii prawo. Na Wyspach jest to zabronione, a za niestosowanie się do tego prawa grozi mandat w wysokości 20 funtów lub więcej.

W całej Wielkiej Brytanii już ponad 30 lokalnych councilów podjęło walkę z kierowcami zostawiającymi swoje samochody z włączonymi silnikami, w obawie o wzrost emisji spalin. Szacuje się, że z powodu nadmiernej emisji spalin rocznie umiera 40 tys. nienarodzonych dzieci. W przeszłości londyńskie gminy takie jak Southwark and Camden, Reading, Norwich oraz Wirral zwiększyły kontrolę nad kierowcami łamiącymi to prawo.

Teraz kolejnych 30 councilów dołącza do walki z tym procederem skupiając się między innymi na rodzicach czekających przed szkołami na swoje dzieci, którzy nagminnie łamią to prawo. W tym tygodniu Nottingham City ogłosiło rozpoczęcie walki z kierowcami pozostawiającymi swoje cztery kółka z włączonymi silnikami. Co ciekawe, prawo zabraniające tego zostało wprowadzone juz w 1986 roku.

"Zabrania się parkowania pojazdu pozostawionego bez nadzoru z włączonym silnikiem lub bezpodstawnego opuszczania go, kiedy znajduje się na drodze publicznej" - czytamy w brytyjskim kodeksie drogowym.

Zasada jest taka, że jeśli samochód stoi zaparkowany dłużej niż kilka minut, to powinno się zaciągnąć hamulec ręczny i wyłączyć silnik, aby nie zwiększać emisji spalin. Councile od 2002 roku mają narzędzia pozwalające na egzekwowanie tego przepisu, ale jak dotąd nie często z nich korzystano.

Mandaty za złamanie tego przepisu zależą od lokalnego councilu i na przykład Westminster ogłosiło, że kierowców zostawiających samochody z włączonymi silnikami czeka mandat w wysokości 80 funtów. Urzędnicy podkreślają, że należyte egzekwowanie przepisów jest koniecznie ze względu na potrzebę zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza w Wielkiej Brytanii.