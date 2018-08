Upały w Wielkiej Brytanii odsłoniły prawdziwy skarb sprzed 5000 lat

fot. Facebook/HistoricEngland

Rekordowe upały na Wyspach doprowadziły nie tylko do suszy, której efekty były widziane z kosmosu, ale także odsłoniły pozostałości dawnych budowli datowane na 3000 lat p.n.e.

Meteorolodzy twierdzą, że największe upały tego lata mamy już za sobą, jednak susza pozostawiła w kraju ślad, który nie tylko możemy dostrzec na zdjęciach satelitarnych, ale odsłoniła także – wartościowe dla archeologów – widziane z lotu ptaka pozostałości budowli datowane na 3000 lat p.n.e.

Wyjątkowo suche lato pozwoliło ekspertom dostrzec nowe ślady ukazujące miejsca zamieszkania ludzi z epoki brązu, czy żelaza, a także farmę z czasów Rzymian oraz budowle sprzed 5 tys. lat. Jak poinformowało Historic England – znaki zostawione w ziemi stały się o wiele bardziej widoczne, gdy pokrywająca je warstwa trawy wyschła w wyniku upałów. Teraz możemy zobaczyć wyraźnie rowy czy pozostałości ścian albo grobów, które kiedyś były częścią danej osady ludzkiej.

„Upalna pogoda zapewniła doskonałe warunki dla naszych archeologów pracujących w terenie, którzy teraz mogą zobaczyć to, co kryje się pod warstwą ziemi. Odkrycie pradawnych farm, osad i neolitycznych budowli jest ekscytujące. Wyjątkowa pogoda odsłoniła przed nami w tym samym czasie cały teren, a nie tylko jego fragmenty” – powiedział szef Historic England Duncan Wilson.

Wśród nowych odkryć znajdują się budowle neolityczne niedaleko Clifton Reynes w Milton Keynes. Jedna z nich była ukryta pod średniowieczną budowlą. Wiele odsłoniętych przez suszę dróg sprzed 5 tys. lat było przeznaczonych dla procesji i należą one do jednych z najstarszych śladów datowanych na od 3000 do 3600 r. p.n.e.

W Kornwalii odkryto osadę z epoki żelaza w St Ive, z kolei prehistoryczne rowy w kształcie okręgów zostały odsłonięte przez suszę w Lansallos. Ponadto oczom archeologów ukazały się też ślady bytności człowieka z epoki żelaza w Pocklington, Yorkshire oraz z epoki brązu w Scropton, Derbyshire. Farma z okresu Rzymian stała się teraz widoczna w Bicton, Devon, a w Somerset prehistoryczna farma została odsłonięta w Stogumber.

