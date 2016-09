Ułatwienie dla imigrantów z UE! Wnioski o stałą rezydenturę będzie można składać online

Wielka Brytania chce wprowadzić udogodnienie dla imigrantów z Unii Europejskiej pragnących zabezpieczyć swój status na Wyspach przed Brexitem.

Rejestracja oraz składanie wniosków o stałą rezydenturę w Wielkiej Brytanii ma odbywać się przez Internet, co z kolei ma znacznie ułatwić i przyspieszyć składanie aplikacji, których z powodu Brexitu jest obecnie znacznie więcej. Ma też zastąpić dotychczasową, mozolną procedurę, która oparta jest o 85-stronnicowy wniosek, który po wydrukowaniu i wypełnieniu musi być wysłany do Home Office. Pozwoli to zaoszczędzić zarówno pieniądze jak i czas potrzebny na wypełnienie skomplikowanych dokumentów.



Morawiecki: Po Brexicie do Polski będą chciały wrócić setki tysięcy Polaków! Ma rację?

Home Office rozpatruje rocznie ponad 25 tys. wniosków o stałą rezydenturę, najczęściej są to dokumenty składane przez osoby z Europy oraz ich rodziny, które zabiegają o prawa do statusu rezydenta dla współmałżonka spoza Unii Europejskiej lub dziecka.

Na razie program pilotażowy jest testowany w grupie 20 korporacji, następnie zostanie uruchomiony i udostępniony publicznie. Dzięki nowemu systemowi blisko 3,5 mln Europejczyków, którzy po Brexicie muszą postarać się o zalegalizowanie swojego pobytu na Wyspach, będzie mogło szybciej i sprawniej składać odpowiednie wnioski. Będzie to też pomocne dla samych urzędników, którzy dzięki nowemu systemowi będą mogli poznać dokładną liczbę osób z kontynentalnej Europy przebywających w Wielkiej Brytanii.

Brytyjskie obywatelstwo a stała rezydentura

Jedna z osób pracujących przy wdrażaniu i testowaniu nowego systemu stwierdziła, że jest to bardzo dobre narzędzie do oszacowania liczby imigrantów znajdujących się na terenie Wielkiej Brytanii.

Nowy system jest testowany między innymi przez firmę doradczą i audytorską Deloitte. Jurga McCluskey zajmujący się sprawami imigracyjnymi w tej korporacji powiedział, że test systemu wskazuje, że Home Office wybiega w przyszłość przygotowując się już teraz na ewentualne konsekwencje formalne Brexitu.

Powiew optymizmu: Kurs funta mocno w górę!



Julia Onslow-Cole z firmy PricewaterhouseCoopers, która również bierze udział w testach powiedziała, że nowy system zapobiegnie opóźnieniom w przyjmowaniu i wydawaniu dokumentów.