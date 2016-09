Brytyjskie obywatelstwo a stała rezydentura

Brexit stał się faktem, dlatego jeśli wiążecie swoją przyszłość z Wielką Brytanią, to już teraz powinniście pomyśleć o usankcjonowaniu tutaj swojego pobytu. Możecie to zrobić w dwojaki sposób – albo uzyskać stałą rezydenturę, albo aplikować o obywatelstwo. W poniższym poradniku znajdziecie najważniejsze informacje dotyczące stałej rezydentury i obywatelstwa brytyjskiego. Powiemy Wam, kto może się ubiegać o stałą rezydenturę, a kto o brytyjskie obywatelstwo, a także jakie warunki trzeba spełnić w obu tych przypadkach.

Stała rezydentura

Uzyskanie stałej rezydentury jest warunkiem koniecznym do uzyskania brytyjskiego obywatelstwa. O stałą rezydenturę może się ubiegać osoba „kwalifikująca się” (ang. qualified person), która mieszka w Wielkiej Brytanii od przynajmniej 5 lat. Osoba „kwalifikują się” to osoba, która spełnia jeden z poniższych wymogów:

- Pracuje

- Prowadzi firmę

- Uczy się

- Jest samowystarczalna – tzn. posiada wystarczającą ilość środków finansowych na utrzymanie i nie pobiera zasiłków

- Szuka pracy (to kryterium jest jednak obwarowane pewnymi wymogami).

Stałą rezydenturę mogą też uzyskać członkowie „osoby kwalifikującej się” – w zależności od przypadku rodzina może złożyć jeden wniosek albo kilka wniosków indywidualnych.

Wielka Brytania po Brexicie: Polka odpowiada na list Brytyjczyka

Aby ubiegać się o przyznanie stałej rezydentury należy wypełnić formularz EEA(PR) i zapłacić £65 za osobę. Wniosek należy wydrukować i uzupełnić w nim pola, które dotyczą tylko naszej sytuacji. We wniosku należy też podać wszelkie informacje dotyczące naszych konfliktów z prawem – o wniesionych przeciwko nam w Wielkiej Brytanii sprawach sądowych czy o wykroczeniach drogowych.

Do wniosku o przyznanie stałej rezydentury należy także dołączyć 2 zdjęcia paszportowe (podpisane z tyłu) oraz ważny dokument poświadczający naszą tożsamość i narodowość – paszport albo dowód osobisty. Poza tym aplikant musi dołączyć do wniosku wszelkie inne dokumenty, które potwierdzają jego status/działalność na Wyspach, a zatem m.in.:

- Dokumenty potwierdzające fakt bycia zatrudnionym – deklarację albo list od pracodawcy plus payslipy albo wyciąg z banku poświadczający fakt regularnego otrzymywania pensji;

- Dokumenty potwierdzające fakt bycia samozatrudnionym;

- Dokument potwierdzający tymczasową niezdolność do pracy;

- Dokument potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu;

- Dowody na samowystarczalność – np. wyciąg z banku;

- Dokument potwierdzający fakt kształcenia się w Wielkiej Brytanii;

- Dokument potwierdzający fakt pozostawania bez pracy oraz jej aktywnego poszukiwania.

Wniosek należy wysłać na adres:

Home Office – EEA applications

PO Box 590

Durham

DH99 1AD

Obywatelstwo brytyjskie

Uzyskanie obywatelstwa brytyjskiego obwarowane jest szeregiem wymogów. Warunkiem koniecznym do aplikowania o obywatelstwo jest posiadanie stałej rezydentury. Od momentu uzyskania stałej rezydentury do momentu złożenia wniosku o obywatelstwo musi minąć przynajmniej 1 rok, ale wymóg ten nie obowiązuje osób, które mieszkają i pracują na Wyspach od przynajmniej 6 lat. Łącznie zatem kandydat ubiegający się o brytyjskie obywatelstwo musi na stałe mieszkać na Wyspach przez 6 lat, z przerwą wynoszącą nie więcej niż 450 dni w trakcie tego okresu i/lub 90 dni w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

[QUIZ] Sprawdź czy zdałbyś test na brytyjskie obywatelstwo!

Ale to jeszcze nie wszystko. Aby starać się o obywatelstwo brytyjskie należy:

- Mieć ukończone 18 lat;

- Mieć „dobry charakter” – oznacza to, że nie można mieć na koncie poważnego przestępstwa;

- Płynnie mówić po angielsku – wymagany jest poziom ESOL Entry 3;

- Dobrze znać kulturę i historię Wielkiej Brytanii – wymagane jest zdanie testu „Life in the UK” („Życie w Wielkiej Brytanii”). W przygotowaniu do testu pomaga podręcznik wydany przez Home Office, a sam test składa się z 24 pytań i trwa 45 minut.

- Być osobą zrównoważoną psychicznie;

- Wyrazić wolę pozostania na terytorium Wielkiej Brytanii;

Polscy pracownicy obawiają się o swoją przyszłość w UK po Brexicie

Aplikować o obywatelstwo brytyjskie można na 3 sposoby:

- Indywidualnie;

- Poprzez Nationality Checking Service (NCS) (jest to usługa odpłatna prowadzona przez lokalne władze samorządowe);

- Przez agencję pośredniczącą (należy się jednak upewnić czy agencja jest zarejestrowana w Office of the Immigration Service Commissioner).

Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia procedury jest też wniesienie opłaty w wysokości £1005.

W przypadku pierwszym należy wypełnić wniosek „Form AN Application for Naturalisation as a British Citizen”, dołączyć wszelkie wymagane dokumenty (m.in. ważny dowód tożsamości/paszport, potwierdzenie znajomości języka angielskiego i dowód zdania testu z wiedzy o Wielkiej Brytanii) oraz dołączyć nowe zdjęcia paszportowe.

Wypełniony wniosek należy wysłać na adres:

Department 1

UK Border Agency The Capital New Hall Place

Liverpool

L39PP

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o przyznanie obywatelstwa brytyjskiego trzeba jeszcze wziąć udział w ceremonii otrzymania obywatelstwa (obowiązuje termin do 90 dni od chwili otrzymania zaproszenia). Za uczestnictwo w ceremonii trzeba zapłacić 80 funtów, a w jej trakcie należy złożyć przysięgę lojalności wobec Jej Wysokości Królowej i Zjednoczonego Królestwa.