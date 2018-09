Turlanie się z górki za kawałkiem sera - oto brytyjski sport, który podbija cały świat!

Fot: Wikimedia Commons

Turlanie się za kawałekiem sera z sporej górki nie wydaje się zbyt dostojną dyscypliną sportową, a wielu uważa to za najgłupsze zawody świata. Jednak do Brockworth pod Gloucester ludzie przyjeżdżają z całego świata, aby spróbować wziąć się udział w tym dziwacznym wyścigu.

Cooper's Hill Cheese-Rolling and Wake to coroczne wydarzenie odbywające się podczas Spring Bank Holiday w Cooper's Hill, niedaleko miejscowości Gloucester, a dokładnie w wiosce Brockworth. To właśnie jej lokalna społeczność wymyśliła zawody polegające na toczeniu ważącego ponad 9 kilogramów okrągłego kawałka sera z górki. Wymyśliła to nie do końca adekwatne sformułowanie, bo ślady tego "sportu" sięgajją bardzo daleko w przeszłość. Ale skąd się w ogóle wzięła ta tradycja?

Wersje jej genezy są dwie - jedna wiążę się zachowanie praw do wypasu na rzeczonym wzgórzu, a druga sięga zwyczajów pamiętających jeszcze czasy pogańskie. Były one związane z budzeniem się Nowego Roku po zimie. Pierwsze pisemne dowody na toczenie serem z górki można znaleźć w przesłanej w 1826 roku w wiadomości wysłanej do rycerza miejskiego w Gloucester, choć nawet wtedy okazało się, że wydarzenie było (już!) dość starą tradycją.

Obecnie Cooper's Hill Cheese-Rolling and Wake to już wydarzenie globalne. I niezwykle popularne! Do małej wioski w UK przyjeżdżają ludzie z całego świata, aby wziąć udział w tych zawodach. Wygrywali w nich już goście z USA, Australii, Nowej Zelandii, a nawet... Nepalu. Warto dodać, że jest to dość niebezpieczna zabawa. W 1993 roku piętnaście osób odniosło rany, z czego cztery zostały dość mocno poturbowane.

Zobaczcie jak to wyglądało w tym roku:

