Szwajcarzy o krok od wprowadzenia zakazu noszenia burki!

Po Francji i Belgii Szwajcaria to kolejny kraj, który zamierza wprowadzić pełny zakaz noszenia burki. Projekt w tej sprawie zatwierdziła właśnie niższa izba Parlamentu.

Projekt wprowadzenia pełnego zakazu noszenia burek został przegłosowany w Radzie Narodu zaledwie jednym głosem. Za projektem opowiedziało się 88 parlamentarzystów, przeciwko – 87, a nieobecnych było 10 osób. Teraz projekt zostanie skierowany do wyższej izby Parlamentu – Rady Kantonów albo zostanie on poddany pod głosowanie powszechne, jeśli obywatele zbiorą 100 tys. podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie w tej sprawie referendum. Jeśli jednak w kwestii zakazu noszenia burek społeczeństwo zechce się wypowiedzieć w drodze bezpośredniego głosowania, to i tak ostateczną decyzję podejmie formalnie Parlament.

Projekt zakazu noszenia burki nie jest jednak, jak mogłoby się wydawać, projektem radykalnym. Chodzi tylko o zakaz kompletnego zakrywania twarzy (przy użyciu burki albo nikabu), natomiast nie dotyczy on hidżabów, którymi muzułmanki okrywają włosy. Zwolennicy wprowadzenia zakazu argumentują, że burki i nikaby godzą w wolność kobiet i nie pozwalają im na integrację ze szwajcarskim społeczeństwem.

Szwajcarzy chcą wprowadzić zakaz zakrywania twarzy pomimo tego, że muzułmanie stanowią niecałe 5 proc. społeczeństwa, a pełne okrycia twarzy nosi zaledwie garstka muzułmanek. Ale Szwajcarzy chcą dmuchać na zimne, ponieważ liczba muzułmanów z roku na rok w tym kraju rośnie.

Ogólnokrajowy zakaz noszenia burki wprowadziły już Francja i Belgia, natomiast regionalny zakaz przegłosował też kanton Ticino. A ograniczenia w zakresie pełnego zakrywania twarzy rozważa też wiele europejskich regionów, w tym m.in. niektóre regiony Włoch, Hiszpanii, Niemiec, Holandii i Rosji.

