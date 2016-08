Szokujący sondaż! Co myślą Brytyjczycy o Polakach?

Instytut badawczy YouGov przeprowadził badania, z których jasno wynika, że najgorzej ocenianą grupą obywateli są młodzi, biali Brytyjczycy. To właśnie wobec nich respondenci mają największe zastrzeżenia. Żeby sondaż był jak najbardziej rzetelny, eksperci opracowali 48 osobnych ankiet, odpowiednio do każdej grupy docelowej. Jak wypadli w nim Polacy?

Wyniki badań są zaskakujące. Choć imigranci z Europy Wschodniej i związana z tym kwestia przyznawania zasiłków jest jedną z najbardziej spornych na linii Wielka Brytania – Unia Europejska, to Brytyjczycy bardzo ciepło wypowiadają się o Polakach. Według sondażu YouGov Polacy są uprzejmi, mili i ani na krok nie ustępują Brytyjczykom w kwestii inteligencji. Co więcej, Polacy są w stanie wykonać te same czynności co rodowici Brytyjczycy, tylko dużo szybciej i lepiej. Polscy imigranci nie boją się ciężkiej pracy i są do niej przyzwyczajeni – wynika z sondażu YouGov.

Nie dziwi również fakt, że to właśnie młodzi Polacy zajmują coraz częściej miejsca pracy przeznaczone dla rodowitych Brytyjczyków. Ci drudzy, zgodnie z tymi interesującymi wynikami, są leniwi, nieuprzejmi oraz podatni na używki. To właśnie młodzi, biali mężczyźni, obywatele Zjednoczonego Królestwa wypadli w zestawieniu najsłabiej.

Sondaż szokuje, biorąc pod uwagę nastroje polityczne wobec imigrantów w brytyjskim rządzie oraz parlamencie. Interesujący wydaje się również fakt, że brytyjskie społeczeństwo myśli zupełnie inaczej niż wybrany przez nich rząd, i że to właśnie Polacy stanowią główna siłę napędową brytyjskiej gospodarki.