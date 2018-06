SZOK: Mężczyzna zrobił sobie selfie z ciężko ranną kobietą potrąconą przez pociąg!

Zdjęcie mężczyzny, który robi sobie zdjęcie z ciężko ranną na stacji kolejowej kobietą, wywołało w internecie prawdziwą burzę. W komentarzach dziennikarzy i na portalach społecznościowych możemy przeczytać m.in. o „raku trawiącym internet” i o „rasie ludzkiej galopującej ku wyginięciu”.

Do potrącenia kobiety na torach doszło 26 maja na stacji kolejowej w mieście Piacenza (w północnych Włoszech). Z nieustalonych jeszcze powodów 83-letnia turystka z Kanady wpadła pod pociąg i doznała ciężkich obrażeń. Jak się później okazało, lekarze musieli kobiecie amputować nogę.

Psychiatrzy twierdzą, że ludzie, którzy często robią sobie selfie, cierpią na chorobę psychiczną - selfitis!

Tuż po potrąceniu Kanadyjki, a w trakcie udzielania jej pierwszej pomocy, na stacji kolejowej w Piacenzie pojawił się młody mężczyzna, który postanowił zrobić sobie z ciężko ranną kobietą zdjęcie. Moment, w którym Włoch pozuje do selfie, robiąc prawą ręką znak zwycięstwa „V”, dostrzegł dziennikarz lokalnej gazety Giorgio Lambri. I to właśnie on zrobił mężczyźnie zdjęcie, które następnie opublikował na Facebooku z komentarzem: „Całkowicie straciliśmy poczucie etyki. To takie smutne, że zapomnieliśmy, jak być ludźmi. Houston, mamy problem”.

Londyn ma nowego biskupa – od dziś jest nim kobieta! Ingresowi biskup Sarah Mullally towarzyszyło... selfie!

Zdjęcie mężczyzny robiącego sobie selfie z ranną kobietą trafiło na pierwsze strony kilku włoskich gazet i wywołało prawdziwą burzę w internecie. Sam Lambri powiedział na łamach „Global News”: - Widziałem wiele przestępstw i przerażających scen, ale nie byłem gotowy na zobaczenie czegoś takiego. Najgorsze jest to, że ten mężczyzna w ogóle nie rozumie niestosowności swojego zachowania – powiedział. Lambriemu wtórowali inni dziennikarze – dziennik La Stampa grzmiał, że „ten incydent odzwierciedla tylko, jaki rak trawi internet”, a dziennikarz radiowy Nicola Savino mówił o „rasie ludzkiej galopującej w kierunku wyginięcia”.

Po tym wideo nie zrobisz już selfie. Nie oglądaj sama!

Suchej nitki na mężczyźnie nie pozostawili także internauci. „Niewiele pozostało nadziei dla ludzkości, gdy widzi się świadka zdarzenia robiącego sobie haniebne zdjęcie z kobietą potrąconą przez pociąg, której wkrótce zostanie amputowana noga” - napisał na portalu społecznościowym jeden z nich. „Ten imbecyl robi sobie selfie. Jeszcze bardziej przygnębiająca jest codzienna utrata wartości i przyzwoitości” - napisał inny internauta.