Somalijski gang gwałcicieli czeka na wyrok brytyjskiego sądu

Aż trudno uwierzyć, że do takich wydarzeń wciąż dochodzi w cywilizowanym kraju, za jakich chce uchodzić Wielka Brytania. W Bristolu w latach 2011-12 działał gang Somalijczyków, który niewolili i handlowali kobietami, traktujące je w absolutnie nieludzki sposób.

Ofiary, z których najmłodsza miała zaledwie 12 lat, traktowane były w sposób poniżający, brutalny i uwłaczający godności istoty ludzkiej. Upojone narkotykami i alkoholem były kolejno wykorzystywane przez członków gangu, którzy zupełnie nie liczyli się z tym, jak wielką krzywdę im wyrządzają. Gwałt stał się częścią codziennej rutyny. Sprawcy wykorzystywali swoje ofiary nie tylko osobiście, ale za niewielką opłatą “udostępniali” je innym ludziom, traktując jako źródło dodatkowego przychodu.

Grozy całej sprawie dodaje fakt, że według prokuratory niektóre z kobiet były nie tylko znajomymi swoich somalijskich prześladowców, ale pozostawały z nimi w romantycznych związkach. Taki los spotkał w sumie siedem ofiar.

Pięciu mężczyznom pochodzącym z Somalii postawiono aż 46 zarzutów dotyczących między innymi różnego rodzaju gwałtów, przestępstw seksualnych i handlu kobietami. Co ciekawe większość z nich dotyczy relacji z zaledwie jedną kobietą. Sakariya Sheikh (23 lata), Abdirahman Galal (26), Mohammed Osman (29), Mohammed Dahir (24), Nuridin Mohamoud (22), Abdirashid Abdulahi (23) i Nasir Mahamoud (23) uważają, że są całkowicie niewinni i zaprzeczają wszystkim zarzutom.

Podczas procesu wychodzą na jaw coraz bardziej bulwersujące fakty, z których tylko niektóre przeciekły do mediów. Potwierdzono między innymi, że Abdirahman Galal z okazji 12. urodzin jednej z kobiet “sprezentował” jej noc wielokrotnych gwałtów. Z czasem na pewno poznamy znacznie więcej faktów, bo prokuratura podkreśla, że sprawa jest rozwojowa. W tym wszystkim najbardziej przerażające daje się to, że ci, którzy w tak bestialski sposób skrzywdzili swoje ofiary zdają się nie mieć świadomości, do jakich potwornych czynów się dopuścili. Oby sprawiedliwości stało się za dość…