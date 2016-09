Skandaliczny wyrok: Kaznodzieja nienawiści posiedzi za kratkami tylko 5 lat!

Wczoraj po południu Anjem Choudary – najbardziej bezczelny i przebiegły muzułmański kaznodzieja w Wielkiej Brytanii, został skazany tylko na 5,5 roku więzienia. Czy to jednak trochę nie za mało za 20 lat radykalizowania brytyjskich wyznawców islamu i szerzenia nienawiści?

Anjem Choudary unikał kary przez 20 lat. W tym czasie radykalizował on brytyjskich wyznawców islamu, nawoływał do wprowadzenia w Wielkiej Brytanii prawa szariatu oraz stworzenia na jej terytorium muzułmańskich emiratów. Poza tym Choudary bezustannie opluwał zachodnie wartości oraz okazywał otwartą nienawiść i pogardę względem wszystkiego, co nie było związane z islamem.

Brytyjska policja szacuje, że wskutek agitacji Choudary’ego nawet 600 młodych muzułmanów mogło uciec do Syrii, żeby walczyć w szeregach tzw. Państwa Islamskiego. Kaznodzieja bezpośrednio zainspirował też Michaela Adebolajo do zabójstwa żołnierza Lee Rigby’ego w 2013 r., któremu odciął on maczetą głowę na jednej z londyńskich ulic.

Choudary’emu postawiono zarzuty dopiero po tym, jak przysiągł on w 2014 r. wierność liderowi tzw. Państwa Islamskiego – kalifowi Abu Bakr al-Baghdadiemu. Kaznodzieja opublikował też w sieci serię wykładów, w których wychwalał kalifat i namawiał młodych Brytyjczyków do przystąpienia do tej zbrodniczej organizacji. Wcześniej Chouidary zawsze unikał kary, ponieważ powoływał się na prawo do wolności słowa i sowich przekonań.

Po ogłoszeniu wyroku tłumy zwolenników Choudary’ego zgromadzone w sądzie Old Bailey krzyczały ”Allahu Akbar”. Wyrok został jednak z miejsca skrytykowany przez ekspertów, którzy twierdzą, że „nie jest on odstraszający”. 5,5 roku za 20 lat szerzenia na Wyspach nienawiści i chwalenia ekstremizmu to zbyt mało. – Wyrok jest zdecydowanie zbyt pobłażliwy, jest kpiną z wymiaru sprawiedliwości i przerazi rodziny, których ukochane dzieci posłuchały kaznodziei i przyłączyły się do ISIS – skomentował decyzję sądu prof. Anthony Glees z Buckingham University.