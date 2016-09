Hipokryzja muzułmanów: Nienawidzą Zachodu, ale uwielbiają McDonald’s!

W sieci pojawiło się zdjęcie Anjema Choudary’ego – najsłynniejszego brytyjskiego „kaznodziei nienawiści”, który kupuje jedzenie w McDonald’s. Nie byłoby w tym może nic dziwnego, gdyby nie to, że Choudary od 20 lat bezustannie opluwa Zachód i wzywa do wprowadzenia w Wielkiej Brytanii prawa szariatu.

Chyba żaden inny muzułmanin nie dał się Brytyjczykom tak we znaki, jak właśnie Choudary. Ten “piewca nienawiści” regularnie wzywał do wprowadzenia na Wyspach prawa szariatu i do utworzeniu w Wielkiej Brytanii muzułmańskich emiratów. Poza tym Choudary okazywał nienawiść i pogardę względem wszystkiego, co związane jest z kulturą Zachodu, i chwalił zamachy terrorystyczne dokonywane przez muzułmańskich ekstremistów w różnych rejonach świata. Kilka lat temu kaznodzieja doprowadził też w Londynie do utworzenia “muzułmańskich patroli”, które obrażały kobiety noszące krótkie spódnice, atakowały gejów i odbierały przechodniom alkohol.

Za szerzenie swoich poglądów Choudary wcale nie był jednak pociągany do odpowiedzialności. Władze przez całe lata próbowały zamknąć usta „kaznodziei nienawiści”, ale bez skutku, ponieważ sprytny muzułmanin za każdym razem powoływał się na wolność słowa i wolność do głoszenia własnych poglądów.

Brytyjskiemu wymiarowi sprawiedliwości udało się Choudary’ego dopaść dopiero po tym, jak przysiągł on wierność liderowi tzw. Państwa Islamskiego – kalifowi Abu Bakr al-Baghdadiemu. Wydarzenie miało miejsce w internecie, w 2014 r. i teraz najbardziej bojowo nastawionemu muzułmaninowi w UK może za to grozić nawet 10 lat więzienia.

Anjem Choudary został sfotografowany w McDonald’s w kwietniu tego roku – na kilka zaledwie tygodni przed rozpoczęciem procesu o nawoływanie do przystąpienia do organizacji terrorystycznej. Na fotografii widać, że Anjem, jak gdyby nigdy nic, zamówił w jednym ze sklepów McDonald’s jedzenie. A przypomnijmy, że McDonald’s nie oferuje muzułmanom żywności halal, ponieważ wiązałoby się to ze zbyt dużymi dla sieci kosztami.

Świadek zdarzenia i jednocześnie autor zdjęć przyznał, że był zszokowany widząc Anjema Choudary’ego w McDonald’s. W końcu to właśnie ta sieć barów szybkiej obsługi podawana jest przez wielu muzułmanów za jądro zła znienawidzonego Zachodu. Z pewnością natomiast McDonald’s jest wylęgarnią wszelkiego zła dla Anjema Choudary’ego. Ale…. jak widać, gdy głód przyciśnie, to i najwięksi ekstremiści mogą się na chwilę wycofać z własnych poglądów…