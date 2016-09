Skandal we Francji – zlikwidowano muzułmańskie przedszole, w którym szkoli się terrorystów NEWS

Francuskie społeczeństwo w szoku. W podparyskiej miejscowości Evry policja odkryła nielegalne muzułmańskie przedszkole prowadzone przez islamskich radykałów.



Placówka, zamiast wychowywać dzieci i przygotowywać je do nauki w szkole, zajmowała się religijną indoktrynacją najmłodszych. Specjaliści od dżihadystycznej propagandy wpajali radykalnej i skrajne poglądy ucząc między innymi, że muzyka jest dziełem szatana, a najważniejszym prawem jest prawo szariatu. Chłopcy szkoleni byli na wojowników, dla których walka z niewierzącymi to święty obowiązek każdego, kto wierzy w islam, a dziewczynki uczone były, że zakrywanie całego ciała jest obowiązkiem.

“Dżihadystyczne przedszkole” działało pod przykrywką stowarzyszenia użyteczności publicznej, a zlokalizowane było w getcie, gdzie znakomitą większość populacji stanowili muzułmanie. Według ustaleń śledczych do przedszkola chodziła przynajmniej kilkadziesiąt dzieci.

Po tym szokującym odkryciu francuskie MSW zarządziło przeprowadzenie specjalnych kontroli, które mają wykryć czy w innych rejonach Paryża nie funkcjonują podobne przybytki. Już teraz uważa się, że może ich być znacznie więcej.

Póki co ani policja, ani służby nie zająknęły się co z rodzicami dzieci. Przecież ktoś musiał te szkraby posyłać do przedszkola i trudno uwierzyć, aby się nie zorientował, że jego pociecha uczęszcza to przedszkola nasyconego muzułmańską propagandą.

Można więc przypuścić, że (przynajmniej niektórzy!) rodzice byli świadomi tej sytuacji. W takim razie oni również powinni być pociągnięci do odpowiedzialności.