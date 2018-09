Najnowszy raport rządowej komisji ds. imigracji: „Brexit powinien zakończyć specjalne traktowanie imigrantów z UE”

Według najnowszego raportu rządowej komisji ds. imigracji (Migration Advisory Committee - MAC) prawo swobodnego przepływu osób z UE powinno definitywnie zakończyć się po Brexicie, a Wielka Brytania powinna wdrożyć system imigracyjny oparty na obowiązującym obecnie w Kanadzie.

W swoim najnowszym raporcie rządowa komisja ds. imigracji (Migration Advisory Committee) doradza brytyjskim ministrom, aby po Brexicie wdrożyli system imigracyjny oparty na kanadyjskim, zgodnie z którym imigranci z UE przestaną mieć „preferencyjny dostęp” do brytyjskiego rynku pracy i zostaną zrównani pod tym względem w prawach z imigrantami spoza Unii.

Celem raportu MAC jest doradzenie rządowi, jaką przyjąć politykę imigracyjną po Brexicie. Komisja jest jednak zdania, że niemożliwe jest zbudowanie neutralnego systemu, gdyż Wielka Brytania nie ma wolnej ręki w ustanowieniu swojej polityki imigracyjnej - finalny jej kształt zależy bowiem od negocjacji z Brukselą dotyczących umowy ws. Brexitu.

W raporcie możemy jednak przeczytać, że, gdyby „temat imigracji nie był tematem negocjacji z UE, a Wielka Brytania mogłaby opracować swój system imigracyjny niezależnie, wtedy zalecane jest przyjęcie systemu, w którym imigranci z UE nie byliby traktowani preferencyjnie pod względem dostępu do brytyjskiego rynku pracy”.

Model ten byłby podobny do tego, który działa obecnie w Kanadzie. Zgodnie z nim „nastawienie do imigracji jest otwarte i życzliwe, jednak bez działającego prawa do swobodnego przepływu osób z żadnym innym krajem”. Komisja została założona przez Amber Rudd, gdy była ona jeszcze ministrem spraw wewnętrznych, a celem jej jest informowanie o brytyjskiej polityce imigracyjnej po Brexicie.

