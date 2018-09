Ryanair odnotował wzrost liczby klientów mimo zmasowanego strajku pilotów w sezonie wakacyjnym

W sierpniu, mimo zmasowanego strajku pilotów w Irlandii, Belgii, Szwecji, Niemczech i Holandii, linie lotnicze Ryanair odnotowały wzrost liczby klientów.

Najnowsze statystyki Ryanaira pokazują, że liczba pasażerów, którzy decydują się na podróż tanimi irlandzkimi liniami, wcale nie zmniejszyła się mimo uciążliwego strajku pilotów w ciągu wakacyjnych miesięcy.

Z ostatniego - zaskakującego - raportu wynika, że liczba klientów Ryanaira wzrosła w sierpniu tego roku do 13.3 milionów, co daje 5-procentowy wzrost w stosunku do tego samego miesiąca roku ubiegłego.

Irlandzkie linie "przecierpiały" jeden z największych strajków 10 sierpnia, w który zaangażowali się piloci z pięciu europejskich krajów - Irlandii, Belgii, Szwecji, Niemiec i Holandii. W wyniku strajków ucierpiało aż 55,000 pasażerów w szczytowym momencie sezonu wakacyjnego. W sierpniu zostało odwołanych 550 lotów w porównaniu z 27 odwołanymi w tym samym miesiącu 2017 roku.

Pod koniec sierpnia włoski związek pilotów ANPAC poinformował, że,= Ryanair podpisał z nim kontrakt i tym samym zobowiązał się do płacenia na fundusze świadczeń zdrowotnych, socjalnych i opiekę rodzicielską. Istnieje zatem duża szansa na to, że podobne kontrakty Ryanair może podpisać także z pilotami innych krajów, co zmniejszyłoby znacznie ryzyko wystąpienia kolejnych strajków.

Koniec strajków w Ryanairze? Irlandzkie linie lotnicze podpisały przełomowy i pierwszy w historii kontrakt ze związkiem pilotów