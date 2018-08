Koniec strajków w Ryanairze? Irlandzkie linie lotnicze podpisały przełomowy i pierwszy w historii kontrakt ze związkiem pilotów

Piloci, którzy przy użyciu samolotów US Navy, zostawili na niebie ślad przypominający penisa, zostali zawieszeni w swoich obowiązkach przez dowództwo marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych.

W wyniku gigantycznego strajku pilotów Ryanaira 10 sierpnia ucierpiało 50,000 pasażerów, którym odwołano loty. Irlandzkie linie lotnicze zostaną jednak pozwane do sądu przez grupy domagające się odszkodowań...

Jeśli dopiero dziś otrzymałeś przesyłkę, na którą czekałeś od tygodnia, nie dziw się. To skutek piątkowego strajku listonoszy z Londynu, Edynburga, Bristolu, Darlington i Plymouth.

Brytyjskie związki zawodowe domagają się, żeby na Wyspach pracę dostawali w pierwszej kolejności obywatele tego kraju („British Jobs for British Workers”), którzy czują się dyskryminowani....

Manchester: Zamachowiec chciał wejść na pokład samolotu Ryanaira z bombą w rurze!

Niedoszły zamachowiec chciał wnieść bombę na pokład samolotu Ryanaira lecącego z Wielkiej Brytanii do Włoch. Mężczyzna trafił do aresztu, jednak szybko go wypuszczono.