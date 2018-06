Rewolucja w Londynie: Od teraz grajkom ulicznym zapłacimy przy użyciu karty płatniczej!

Służba graniczna w Dover odkryła w ciężarówce polskiego kierowcy ogromną ilość gotówki. Do zatrzymania doszło w marcu tego roku, a w wyniku śledztwa przeprowadzonego przez HMRC, Polak został skazany na...

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Bank of England podjął dzisiaj decyzję o podniesieniu stóp procentowych. Jest to pierwszy taki przypadek od 10 lat, czyli od czasu kryzysu gospodarczego.

Rząd Theresy May nie chce dać gwarancji pracownikom na Wyspach, że po Brexicie zachowają oni pełnię swoich praw. A jeśli przyjdzie do zwolnień, to pracę mogą stracić w pierwszej kolejności Polacy.