Brexit nie odstraszył polskich przedsiębiorców. Polacy założyli w UK już ponad 60 tys. firm

"Twardy Brexit" STAŁ SIĘ FAKTEM - znamy wyniki głosowania!

W drugim czytaniu projekt ustawy upoważniającej Theresę May do uruchomienia Artykułu 50 został poparty przez posłów Izby Gmin, niższej izby brytyjskiego parlamentu. To historyczny moment - do Brexitu coraz...