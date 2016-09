Przymusowe małżeństwa zbyt rzadko karane w UK! Muzułmanie rządzą się własnymi prawami?

Choć za przestępstwa honorowe i przymusowe małżeństwa grożą w Wielkiej Brytanii surowe kary, to ich sprawcy nadal pozostają w większości bezkarni. Brytyjski wymiar sprawiedliwości boi się oskarżeń o rasizm?

Trudno jest znaleźć argumenty wyjaśniające, dlaczego w Wielkiej Brytanii zapada tak mało wyroków skazujących za przestępstwa honorowe i za aranżowanie przymusowych małżeństw. A przecież powszechnie wiadomo, że przestępstwa tego typu nie są na Wyspach rzadkością.

Z oficjalnych danych wynika, że w zeszłym roku na 1220 zgłoszonych na policję przypadków aranżowanych małżeństw, zapadł tylko jeden wyrok skazujący. Jeśli natomiast chodzi o przestępstwa honorowe, to liczba zarzutów stawianych w tym zakresie spadła w ostatnich 12 miesiącach o niemal 30 proc. To jednak nie oznacza, że przestępstw tych jest teraz na Wyspach mniej, tylko że słabiej działa Koronna Służba Prokuratorska (Crown Prosecution Service).

Stojąca na czele CPS Alison Saunders twierdzi, że powyższe przestępstwa są w ostatnim czasie zbyt rzadko ścigane. Według Saunders liczba tych przestępstw wcale nie maleje, tylko są one coraz rzadziej zgłaszane odpowiednim organom. W celu poprawy sytuacji dyrektor CPS zapowiada zatem szerszą współpracę z organizacjami charytatywnymi i pozarządowymi, które mają zachęcić ofiary do zgłaszania wszelkich tego typu spraw.

Do penalizacji aranżowanych małżeństw doprowadziła 2 lata temu obecna premier, a ówczesna minister spraw wewnętrznych Theresa May. Za popełnienie przestępstwa tego typu grozi nawet do 7 lat więzienia.

