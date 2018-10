Ponad 60 proc. Brytyjczyków chce pełnego dostępu do jednolitego rynku UE!

Fot. Getty

W najnowszym badaniu opinii publicznej zleconym przez dziennik „The Independent” ponad 60 proc. Brytyjczyków opowiedziało się za pozostaniem w obrębie jednolitego rynku UE. Tylko 14 proc. ankietowanych poparło no-deal Brexit.

W badaniu przeprowadzonym przez BMG Research na zlecenie dziennika „The Independent” 1500 losowo wybranych Brytyjczyków opowiedziało się za jedną z najbardziej odpowiednich według nich opcji dla Wielkiej Brytanii po Brexicie. Respondenci mogli wybrać dla Wielkiej Brytanii jeden z pięciu scenariuszy:

1. Pełne członkostwo w Unii Europejskiej bez żadnych ograniczeń dla imigracji;

2. Pełne członkostwo w jednolitym rynku, podobne do tego, jakie jest udziałem państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z pewnymi ograniczeniami dla imigracji;

3. Pełne członkostwo w jednolitym rynku z zupełnie nowymi zasadami dotyczącymi imigracji;

4. Umowę o wolnym handlu z UE, z ograniczonym dostępem do jednolitego rynku i ze znacznym ograniczeniem imigracji;

5. Brak umowy z UE, połączony z oparciem współpracy ze Wspólnotą na ogólnych zasadach Światowej Organizacji Handlu (WTO) i z restrykcyjnym ograniczeniem imigracji.

Za opcją pierwszą, zakładającą pełne członkostwo w Unii Europejskiej, opowiedziało się 24 proc. badanych. Za opcją drugą, zakładającą pełne członkostwo w jednolitym rynku, podobne do tego, jakim cieszą się Islandia, Norwegia i Liechtenstein, zagłosowało 14 proc. pytanych. Za opcją trzecią, czyli za pełnym członkostwem w jednolitym rynku z nowymi zasadami dotyczącymi imigracji, opowiedziało się 23 proc. respondentów. Podobnie, bo aż 25 proc. Brytyjczyków wybrało opcję czwartą, czyli umowę o wolnym handlu z UE z ograniczonym dostępem do jednolitego rynku i ze znacznym ograniczeniem imigracji. Wreszcie tylko 14 proc. badanych opowiedziało się za no-deal Brexit.

Badanie BMG Research powinno dać do myślenia brytyjskim politykom odpowiedzialnym za prowadzenie negocjacji z UE. W krytycznej fazie, w jaką wchodzą właśnie rozmowy z UE, negocjatorzy brytyjscy powinni pamiętać o tym, że no-deal Brexit jest akceptowany przez zaledwie 1/6 Brytyjczyków.