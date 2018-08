Polski przedsiębiorca pokazuje KOLOSALNĄ różnicę między urzędnikami z Polski i UK

Wpis na FB autorstwa Jana Filipowiaka robi prawdziwą furorę w sieci. Polski przedsiębiorca, CEO firmy Pixel Legend porównał w jaki sposób został potraktowany przez urzędników pracując w Wielkiej Brytanii z tym, czego jako właściciel firmy spotkał się w Polsce. Różnica jest kolosalna!

"Rok 2006, mieszkam w Glasgow. Idę do pobliskiego Revenue (ich US) zasięgnąć języka po pomoc w wypełnieniu formularzy podatkowych" - zaczyna swoją relację Filipowiak. "Siedzę w poczekalni, przechodzący urzędnicy zaczepiają mnie dwa razy czy można w czymś pomóc i na co czekam. Tłumaczę spokojnie, że mam numerek i zaraz moja kolej. W końcu podchodzę do biurka. Szeroki uśmiech, pada pytanie czy chcę coś do picia. Potem życzliwie przeprowadza przez proces, pomaga, pokazuje. Nie ma specjalnego traktowania ale jest życzliwość, wręcz krępująca. Wychodzę z załatwioną sprawą" - tak wygląda rzeczywistość na Wyspach.

A jak było w Polsce?

W 2019 roku czeka nas KOLEJNA podwyżka cen biletów kolejowych

"Zostaję wezwany w kwestiach niejasności VATu przy sprzedaży usług IT do UK. Zgłaszam się do pokoju na 4 piętrze. Dwie panie, jeden pan. Pani daje znak ręką żebym podszedł do biurka nie spoglądając w moją stronę. Staję przed biurkiem, krzesła brak więc biorę z kąta. Zanotowane wzrokiem" - kontynuuje.

Ostatecznie urzędnicy nakazali Filipowiakowi zapłacić podatek za ostatni rok. Polski przedsiębiorca zdenerwowany zadzwonił do swojej księgowej, która po krótkich wyjaśnieniach klaruje sytuację. Wszystko jest w porządku, nic nie trzeba płacić. "Nie ciesz się tak, nie ciesz. Miałeś farta" - cytuje odpowiedź urzędniczki szef Pixel Legend.

Oprócz tego Flipowiak w tym samym wpisie przytacza inną anegdotę. "Pod US jest budka z tostami, w Szczecinie są genialne tosty z pieczarkami i serem. Po jednej z wizyt (pan wykrakał, to nie był ostatni raz) w US stoję po tosta. Przede mną pani nieźle ubrana odbiera bułę i idzie w swoją stronę. Moja kolej. Pani wraca z wypapranym okruchami uśmiechem na twarzy. HA! Nie wydałaś mi paragonu! I wymachuje legitymacją US. Sprzedawczyni spokojnie tłumaczy, że paragon położyła na ladzie i pani nie wzięła. W razie czego dziewczyna pokazuje na kamerę w narożniku, można sprawdzić nagranie. Pani coś tam mamrocze - tym razem się upiekło, odchodzi zawiedziona żując bułę. Dziewczyna uśmiecha się do mnie i mówi, że co jakiś czas próbują. Nie mogę uwierzyć, że to prawda".

Pozostawiamy to bez komentarza... "Dlaczego w Amsterdamie, Londynie, Berlinie czy Dublinie jestem traktowany dobrze i życzliwie, a u siebie podejrzliwie?" - zadaje na końcu swojego wpisu retoryczne pytanie.

Państwo młodzi prawie spóźnili się na swój ślub przez Ryanaira. Teraz są stratni 2,500 funtów

Klimat do prowadzenia biznesu w Wielkiej Brytanii jest o wiele lepszy niż w Polsce i niestety, w ciągu ostatnich lat niewiele się w tym temacie zmieniło. "Prowadzenie biznesu w Polsce w dalszym ciągu jest trudniejsze niż w krajach takich jak Wielka Brytania czy Irlandia. Polski przedsiębiorca oczekuje niskiej biurokracji oraz przejrzystego prawa. Panująca tu kultura urzędnicza różni się znacznie od tego, z czym mamy do czynienia w polskiej skarbówce" – komentuje Agnieszka Moryc, Dyrektor Zarządzająca Admiral Tax.