Płacisz kartą podczas urlopu za granicą? Dowiedz się dlaczego lepiej płacić w lokalnej walucie

Dwie siostry z Wielkiej Brytanii postanowiły zrobić ciekawy eksperyment wyjaśniający dlaczego zawsze jest lepiej płacić w lokalnej walucie, a nie w funtach kiedy przebywa się w innym kraju.

Sezon urlopowy już w pełni, dlatego wiele osób wybiera się na zagraniczne wakacje, aby zażyć trochę słońca i luksusu. Podczas takich wypadów często przychodzi sytuacja, że będąc w pubie czy w restauracji nie mamy lokalnej waluty w gotówce i decydujemy się na płatność kartą. Dwie siostry z Heidi i Alice wybrały się do Berlina, gdzie przeprowadziły ciekawy eksperyment wyjaśniający to w jakiej walucie najlepiej płacić używając karty płatniczej. Którą walutą więc najlepiej płacić wyjmując pieniądze z bankomatu lub przy pomocy terminalu".

Prawidłową odpowiedzią jest waluta lokalna lub euro, jeśli jedziecie do kraju ze strefy euro. Powód jest bardzo prosty. Każdy zagraniczny bank, sklep czy restauracja ustala swój własny kurs wymiany waluty, aby podliczyć rachunek. W większości przypadków jest on o wiele gorszy niż w bankach brytyjskich. Jednak nawet pomimo tej wiedzy i tak nie wiem dokładnie jak dokładnie decyzja w jakiej walucie zapłacić za granicą ma wpływ na nasze portfele. Dzięki bliźniaczkom wiemy jak się to dokładnie przekłada na koszt.

Bliźniaczki Haidi i Alice wybrały się do Berlina na weekend. Zrobiły one zakupy za dokładnie tę samą cenę używając swoich kart debetowych, które nie naliczają dodatkowych opłat za płacenie w innym kraju. Jedyna różnica była taka, że Haidi płaciła w lokalnej walucie - w tym przypadku w euro, a jej siostra Alice w funtach.

W najbardziej ekstremalnym przypadku różnica między nimi wynosiła 10 proc., co oznacza, że przy wypłaceniu 1000 funtów traci się aż 100 funtów. Choć wiele bankomatów, restauracji oraz sklepów za granicą daje swoim klientom możliwość wypłacenia funtów, to jednak lepie wstrzymać się i zrezygnować z tej kuszącej propozycji.

W najlepszym momencie różnica między pochodzącymi z Londynu siostrami wynosiła 3,1 proc. Najgorszy przelicznik był na berlińskim lotnisku, gdzie obie siostry wypłaciły 200 euro. Haidi wypłaciła kwotę w euro, co kosztowało ją 177,44 funty. Jej siostra Alice zdecydowała się na wypłatę w funtach, co kosztowało ją 195,18 funtów, czyli o około 10 proc. więcej. W pozostałych przypadkach płacenia kartą w sklepach czy w restauracjach płacenie w lokalnej walucie zawsze wychodziło taniej.

"Lokalne sklepy czy restaruacje zawsze stosują przelicznik waluty, który jest mało opłacalny dla klienta. Dlatego jeśli już korzystamy z karty za granicą, lepiej wybrać lokalną walutę, bo jest to po prostu bardziej opłacalne. W przeciwnym wypadku czekają nas dodatkowe koszty, których nie będzie dało się już odzyskać" - powiedział Tomasz Kowalczyk z polskiej firmy Omni Claim, która zajmuje się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych opłat bankowych.