Para Brytyjczyków nie wiedziała, że wygrała ponad 20 mln funtów na loterii. Uświadomił ich sprzedawca w sklepie

Para Brytyjczyków świętuje teraz wygraną w wysokości ponad 20 milionów funtów w National Lottery po tym, jak przez tydzień nie byli zupełnie świadomi tego, że zostali milionerami.

28-letnia Donna i 58-letni David Stickley z Slough w Berkshire zapomnieli sprawdzić numery w National Lottery. Milionerami zostali 12 maja, jednak oboje nie wiedzieli o tym przez tydzień. Dopiero sprzedawca w sklepie, do którego wybrali się na zakupy, zobaczył, że zakreślone przez nich liczby zgadzają się z tymi, które zostały wylosowane. Okazało się, że para wygrała w sumie 21,044,592 funty.

Wygrali na loterii 100 tys. funtów, a dzień później... ich okradziono!

Donna powiedziała, że oboje kupują los na loterii w każdy piątek, gdy idą do pubu i tylko wtedy odwiedzają ten sklep. Gdy – tydzień po zakupieniu szczęśliwego losu - wybrali się oboje do sklepu ponownie, sprzedawca poinformował ich, aby zadzwonili do organizatorów loterii, gdyż sklep nie może im wypłacić wygranej, która wynosi ponad 500 funtów.

David powiedział: „W ubiegłą sobotę moja druga połówka zadzwoniła do mnie do pracy i jedyne co mogłem usłyszeć w słuchawce, to jej oddech i pełną ekscytację. Powiedziała, że zalecono jej w sklepie skontaktowanie się z organizatorami loterii, bo wygrała jakieś pieniądze.

Oświadczyła, że sprawdziła w internecie i wydaje jej się, że mogliśmy wygrać 2 miliony funtów, ale nie jest pewna. Powiedziałem jej, aby sprawdziła raz jeszcze, gdyż takie rzeczy nie przydarzają się takim ludziom jak my.

Wtedy wysłała mi wiadomość z kwotą – okazało się, że odczytała ją źle i zamiast 2 milionów funtów wygraliśmy ponad 20 milionów. Nie wiedziałem, co mam zrobić, bo byłem w połowie zmiany, zadzwoniłem do niej, aby odłożyła los w bezpieczne miejsce, abyśmy mogli zająć się tym później”. Obecnie para zamierza za wygraną wyremontować dom i – jak sami mówią - „będą świętować z klasą”.

Brytyjczyk wyszedł do sklepu po mleko i wygrał milion funtów!