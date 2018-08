Opłaty za torby foliowe w UK wzrosną o 100 proc.! To kolejny etap walki rządu z plastikiem

Fot. Getty

Zdaje się, że rząd Theresy May na dobre zabrał się do walki z plastikiem. W celu ochrony środowiska rząd już wkrótce podniesie ceny toreb foliowych do 10 p.

Obecnie opłaty w wysokości 5p za torbę foliową pobierane są w sklepach wielkopowierzchniowych zatrudniających łącznie przynajmniej 250 osób. Teraz jednak opłaty za siatki plastikowe mają być pobierane w każdym sklepie, niezależnie od jego wielkości, a cena za każdą torbę ma wynosić 10 p.

Statystyki pokazują, że od momentu wprowadzenia częściowych opłat za siatki plastikowe ich zużycie znacznie spadło. Szacuje się, że od 2015 r. liczba toreb plastikowych wydawanych w siedmiu największych supermarketach na Wyspach spadła o 86 proc. Jednocześnie z pieniędzy ze sprzedaży toreb udało się w ciągu 3 lat uzbierać £58,5 mln, które przeznaczono na cele charytatywne.

Wprowadzenie opłat to element walki rządu z plastikiem i jego szkodliwym wpływem na środowisko. Nie od dziś wiadomo, że plastikowe opakowania i siatki zalegają na dnie mórz i oceanów, powodując zanieczyszczenie środowiska i śmierć wielu zwierząt. Brytyjscy naukowcy od dawna alarmują, że ilość plastiku, która w ciągu ostatnich 25 lat dostała się do wód okalających Wyspy znacznie wzrosła, powodując tym samym dewastację środowiska naturalnego.

