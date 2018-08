PILNE! Nocna strzelanina w Manchesterze - przynajmniej 10 osób rannych

Przynajmniej dziesięć osób zostało rannych podczas nocnej strzelaniny w Manchesterze w dzielnicy Moss Side. Policjanci obecni ma miejscu już pracują przy wyjaśnieniu tej sprawy.

Zdarzenie miało miejsce o godzinie 2:30 nad ranem przy ulicy Claremont Road. Policja wezwana na miejsce zidentyfikowała kilka rannych osób. Stopień ich obrażeń był różnorodny – od całkiem poważnych, aż po dość niewielkie, ale na szczęście większość z nich nie wiązała się z zagrożeniem życia. Ranni zostai przewiezieni do pobliskiego szpitala.

Heathrow jest lotniskiem, na którym najdłużej trzeba czekać na odprawę paszportową

Na miejscu policjanci Greater Manchester Police wciąż prowadzą czynności mające na celu wyjaśnienie tego, co przy Claremont Road się wydarzyło. Oficerowie pracują nad ustaleniem tego, co było przyczyną strzelaniny i kim były osoby za nią odpowiedzialne. Na razie nikt nie został zatrzymany. Jak donosi portal "The Daily Express" w pierwszym rzędzie oficerowie analizują nagrania monitoringu CCTV.

Sieć obiegły już szokujące nagrania z tych wydarzeń, na których widać paniką ludzi podczas rzeczonej strzelaniny:

Ten people injured in a shooting in Moss Side, Manchester overnight - injuries range from minor to major pic.twitter.com/F2dTqjjVxL

ZOBACZ w jaki pomysłowy sposób mieszkańcy Londynu poradzili sobie z zalaniem stacji Hammersmith

Warto dodać, że dzisiejsze wydarzenia miały miejsce tuż po zakończeniu festiwalu Caribbean Carnival.