ZOBACZ w jaki pomysłowy sposób mieszkańcy Londynu poradzili sobie z zalaniem stacji Hammersmith

Jak mieszkańcy Londynu zareagowali na deszcz, który dosłownie zalał ulicę przy stacji metra Hammersmith w zachodniej części miasta? Z iście brytyjskim spokojem i niezwykła pomysłowością! Musicie zobaczyć ten filmik!

W czwartek brytyjska stolica, podobnie jak i wschodnia oraz południowo-wschodnia cześć Anglii, została nawiedzona przez ulewne deszcze. Opady były tak obfite, że w Londynie konieczne było między innymi zamknięcie części stacji metra Hammersmith. Deszczówka na ulicach utworzyła niewielkie jeziora i rzeki, które dość mocno utrudniły komunikację zapracowanym przecież mieszkańcom stolicy UK.

Ale zaprawieni w bojach z opadami londyńczycy bardzo szybko wpadli na pomysł jak poradzić sobie z ogromnymi kałużami i nie zmoknąć do suchej nitki. Otóż pasażerowie ze stacji Hammersmith zbudowali prowizoryczny most z... krzeseł. W tym celu wykorzystali meble z pobliskiej kawiarni Pret a Manger, a następnie, w iście brytyjskim porządku, przeprawiali się na drugą stronę.

Zobaczcie sami jak to wyglądało:

Flooding at Hammersmith station, the only dry way out is a bridge constructed from chairs ‘borrowed’ from Pret. pic.twitter.com/qNIQY4bQia

A tu inny filmik:

This has to be the most #british thing I’ve ever seen.. commuters coming out of #hammersmith station trying to get over a puddle without getting their feet wet all very civilised with people helping each other climb across the bridge of chairs #resourceful#whenitrainsitpourspic.twitter.com/HIoVJnDTYR