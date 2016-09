Nigel Farage nie przestaje szokować. Nie uwierzysz, co teraz powiedział o Brexicie!

Choć od referendum ws. Brexitu miną za niedługo 3 miesiące, to Nigel Farage nie przestaje szokować i jawnie przyznawać, że podczas kampanii Brexitowcy celowo wprowadzali Brytyjczyków w błąd. Co powiedział tym razem?

W trakcie krótkiego wywiadu udzielonego agencji prasowej Bloomberg Nigel Farage przyznał, że niektóre obietnice składane przez polityków popierających Brexit w trakcie kampanii referendalnej były „lekko nieodpowiedzialne”. Chodzi tu przede wszystkim o obietnicę wsparcia systemu służby zdrowia NHS pieniędzmi, które dotychczas rząd brytyjski wpłacał do budżetu Unii Europejskiej. A suma ta jest niebagatelna, bowiem wynosi £350 mln tygodniowo.

Farage podżegał do nienawiści. Jego odpowiedź? “Dajcie spokój”

W przypadku pieniędzy, które miałyby zasilić NHS, Farage zasłonił się tym, że to nie on złożył taką obietnicę. Były lider UKIP wytłumaczył też, że każda kampania – czy to wyborcza, czy referendalna, rządzi się swoimi prawami, a politycy rozmawiają w ich trakcie na różne tematy i różne rzeczy obiecują. – [W trakcie kampanii] było wiele obietnic, wiele pomysłów było dyskutowanych po obu stronach, a tak się dzieje przy okazji każdych wyborów, czy to wyborów parlamentarnych, czy prezydenckich, czy też wreszcie przy okazji referendum – powiedział Farage.

Eksperci są pewni: „Nie ma żadnej szansy na to, żeby Polacy zachowali po Brexicie pełnię praw”!

W wywiadzie dla dziennikarza Bloomberg Farage zakpił także z polityków brytyjskich, którzy opowiadali się za pozostaniem Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej i którzy jednocześnie zarzekali się, że wspólnota nie zamierza tworzyć żadnej europejskiej armii. Tymczasem we wczorajszym orędziu o stanie Unii Europejskiej Jean Claude Juncker wezwał kraje członkowskie do pogłębienia integracji i do pracy nad stworzeniem unijnej armii, unijnej straży granicznej i specjalnego funduszu obronnego finansującego badania i projekty militarne.