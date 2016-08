Muzułmanka w burce grająca heavy metal? Tak, to możliwe!

Ta kobieta jest przykładem tego, że jeśli się coś naprawdę kocha, to nic nie powinno stanąć na drodze, do spełnienia marzeń i rozwijania pasji. Nawet, jeśli w grę wchodzi wyznawana religia. Ta Muzułmanka swoją postawą zarówno szokuje i budzi kontrowersje, ale też inspiruje inne kobiety.

Gisele Marie łączy pasję do muzyki z religią, co w jej przypadku wcale nie jest takie oczywiste. Gisele wyznaje bowiem islam i nosi nikab – strój zasłaniający całą twarz z wyjątkiem oczu. Kiedy więc pojawia się na scenie w roli heavy metalowej gitarzystki szokuje, ale też budzi duże zainteresowanie.

To chyba pierwsza taka sytuacja, kiedy na scenie możemy zobaczyć połączenie nikabu z gitarą elektryczną. Kobieta chce jednak pokazać, że muzyka nie zna żadnych granic.

Życiowe wybory

Kobieta ma 43 lata i obecnie mieszka w Sao Paulo. Wywodzi się z niemieckiej – katolickiej rodziny, jednak w pewnym momencie swojego życia postanowiła przejść na islam. Stało się to po śmierci jej ojca w 2009 roku. Od tego momentu zaczęła chodzić w nikabie, który jak twierdzi przypomina jej o Allahu i zwiększać wrażliwość i swego rodzaju refleksję w codziennym życiu.

Pasja

Jednak Gisele zdecydowanie nie żyje samą religią. Kocha ostrą muzykę i świetnie czuje się na scenie, a do tego wszystkiego doskonale gra na gitarze. Jest mnóstwo takich kobiet, ją jednak wyróżnia strój, na co nie sposób nie zwrócić uwagi. Zakryta od stóp do głów pokazuje tylko oczy i dłonie, które ze zwinnością i dużą precyzją szarpią struny gitary i poruszają się po gryfie.

