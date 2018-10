Mówi po polsku i uwielbia gołąbki. Poznaj Koreankę, która zakochała się w naszym kraju

Polska to bez wątpienia kraj piękny i wspaniały, ale nie przyciąga on tylu imigrantów z całego świata, co Wielka Brytania. Nie oznacza to jednak, że nikt do Polski nie przyjeżdża.

Mijin Mok ma 26 lat i jest Koreanką na zabój zakochaną w Polsce. Lubi polską kuchnię, a w szczególności pierogi z mięsem i golonkę. Obecnie prowadzi kanał na Youtube, w którym zmaga się z językiem polskim. Mok studiuje na Uniwersytecie w Seulu i właśnie pisze pracę magisterską z polonistyki i choć obecnie na stałe nie mieszka w Polsce, to jej marzeniem jest zamieszkanie nad Wisłą.

Gdy wybierała swój kierunek studiów nic a nic nie wiedziała o Polsce, a do nauki języka polskiego i zgłębiania naszej historii i kultury została namówiona przez swoją nauczycielkę z liceum. Twierdzi jednak, że początki dla niej były bardzo trudne, ale dziś jest po uszy zakochana w Polsce i nie żałuje swojego wyboru. Odwiedzała nasz kraj już kilka razy i za każdym razem przekonywała się, że Polacy to gościnny naród. To w Polsce znalazła także swoją miłość życia.

To jej partner namówił ją do prowadzenia kanału na Youtubie, na którym uczy Polaków języka koreańskiego, ale także pokazuje swoją fascynację Polską, naszą historią i kulturą. W swoich filmach mówi po polsku i to nawet bardzo dobrze, co z pewnością przyciąga naszą uwagę. Pokazuje też inne spojrzenie na Polskę i Polaków, ponieważ może pozwolić sobie na zdecydowanie bardziej obiektywną ocenę nas i naszego kraju. Poczucie humoru uroczej Koreanki sprawia, że liczba obserwujących jej kanał stale rośnie, czemu nie ma się co dziwić.

Do Polski zamierza przeprowadzić się na stałe po zakończeniu edukacji w swoim ojczystym kraju. Po przeprowadzce chciałaby uczyć języka koreańskiego na polskim uniwersytecie. Fascynacja Polską w tak odległym dla nas kraju jakim jest Korea Południowa faktycznie może zaskakiwać. Jednak na prawdziwe uznanie zasługuje upór Koreanki, która zdołała nauczyć się języka polskiego. Wielu obcokrajowców rozpoczynających naukę naszego języka szybko rezygnuje, ponieważ nie może poradzić sobie z natłokiem informacji, zasad i wyjątków. Wielu z nich twierdzi nawet, że nie ma pojęcia jak Polacy między sobą się w ogóle rozumieją.