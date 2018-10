Chcesz wrócić do Polski z „anglikiem”? Zobacz, jak musisz zmodyfikować auto z kierownicą po prawej stronie

Polacy, którzy decydują się na powrót do kraju i zakupili w Wielkiej Brytanii samochód dostosowany do ruchu lewostronnego, muszą poddać go pewnym modyfikacjom, jeśli chcą go użytkować na polskich drogach.

Spędzająca Polakom sen z powiek kwestia dostosowania tzw. anglików do jazdy na polskich drogach przestała być problemem trzy lata temu, kiedy to umożliwiono rejestrację samochodów sprowadzanych z Wielkiej Brytanii.

Obecnie Polacy, którzy zamierzają wrócić do kraju i zakupili na Wyspach dostosowany do ruchu lewostronnego pojazd, powinni spełnić jednak wymogi zawarte w polskich przepisach dotyczące właśnie dostosowania takich aut do ruchu prawostronnego.

Jakich zatem zmian powinni dokonać kierowcy przed rejestracją „anglika” w Polsce?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Insfrastruktury i Rozwoju z dnia 13 lipca 2015 roku wydano listę modyfikacji, jakie należy przeprowadzić, aby dostosować takie pojazdy do ruchu prawostronnego w Polsce. Ponadto należy pamiętać, że przepisy te dotyczą tylko aut zarejestrowanych wcześniej na terenie jednego z państw UE.

Co zatem podlega modyfikacjom?

- Światła – reflektory świateł mijania muszą zostać dostosowane do ruchu prawostronnego, czyli poprzednie reflektory muszą być asymetryczne i oświetlać drogę po prawej stronie na większą odległość niż po stronie lewej. Światło przeciwmgłowe tylne powinno zostać także umieszczone po lewej stronie.

- Lusterka – lusterko zewnętrzne (lewe wsteczne) powinno umożliwiać obserwacje obszaru po stronie lewej auta pod kątem, który zapewnia kierowcy minimalne wymagane pole widzenia w lusterku zewnętrznym.

- Prędkościomierz – powinien być umieszczony w polu widzenia kierowcy i wyskalowany w km/h lub zarówno w km/h i mph, a także wyposażony w drogomierz.

Po tych modyfikacjach należy udać się na stację diagnostyczną i potwierdzić, że pojazd spełnia wymogi, które są zawarte w przepisach i poruszanie się nim w ruchu prawostronnym jest bezpieczne. Dokumentem wymaganym do rejestracji pojazdu jest m.in. zaświadczenie o pozytywnym wyniku jego badania technicznego.