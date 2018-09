Miliony klientów brytyjskich banków wciąż czeka na podniesienie odsetek od swoich oszczędności

Brytyjskie banki znów znalazły się pod ostrzałem krytyki, ponieważ zostały oskarżone o nieuczciwe praktyki wobec klientów, którzy posiadają konta oszczędnościowe. Wraz z podniesieniem stóp procentowym przez Bank of England, brytyjskie banki powinny podnieść oprocentowanie na rachunkach oszczędnościowych.

Wielu posiadaczy kont oszczędnościowych w brytyjskich bankach przez wiele lat musiało liczyć z bardzo marnymi zwrotami wynikającymi z niskich stóp procentowych. Jednak ostatnia decyzja Bank of England o podwyżce stóp procentowych z 0,25 proc. do 0,5 proc. sprawiła, że osoby oszczędzające w brytyjskich bankach mogły wreszcie liczyć na większe niż w poprzednich latach podwyżki na ich kontach oszczędnościowych.

Kurs funta: ozdrowienie szterlinga może się przesunąć do 2019 roku, ostrzegają ekonomiści

Okazuje się jednak, że wiele największych banków w Wielkiej Brytanii nie podwyższa oprocentowania na kontach oszczędnościowych swoich klientów. Takie są wyniki śledztwa przeprowadzonego przez jeden z brytyjskich portali finansowych.

"Okazało się, że ani jeden z wielkich brytyjskich banków nadal nie połączył ostatniej podwyżki stóp procentowych z 0,25 na 0,5 proc. z kontami oszczędnościowymi swoich klientów" - powiedział Tomasz Kowalczyk z firmy Omni Claim, która zajmuje się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych opłat bankowych.

Drugie śledztwo było prowadzone przez grupę "Which?", która dowiedziała się, że banki owszem podwyższyły oprocentowanie o 0,25 proc., ale w... pożyczkach. Tylko jedno na sześć kont oszczędnościowych uzyskało podwyższone oprocentowanie wynikające z wyższych stóp, a ponad dwie trzecie nadal jej nie uzyskało.

Analitycy mówią wprost, że jest to skandal, a takie praktyki w ogóle nie powinny mieć miejsca. Zwracają też uwagę, że każdy powinien szczegółowo porównywać ofertę wszystkich banków, ponieważ w tym momencie wiele z nich ma różne podejście do kont oszczędnościowych.

List czytelniczki: Wyjeżdżam z Wielkiej Brytanii z dzieckiem. Czy jego ojciec musi wyrazić na to zgodę?

Stopy procentowe zostały podwyższone przez Bank of England w zeszłym miesiącu. Zaraz po tym fakcie na naszym portalu ukazał się tekst, w którym była mowa o skutkach tego wydarzenia dla przeciętnych mieszkańców Wysp. Właśnie jednym z nich było podwyższenie oprocentowania na kontach oszczędnościowych. Okazuje się jednak, że to co dla nas jest oczywiste dla wielkich banków wcale już takie nie jest.