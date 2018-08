Matka sprzedawała syna pedofilom w darknecie. Dostała… 12 lat więzienia

Fot. Twitter

48-letnia Berrin T. regularnie wykorzystywała seksualnie swojego kilkuletniego syna i zmuszała go do prostytucji. W straszliwym procederze uczestniczył także partner kobiety, 39-letni Christian L. Sąd we Freiburgu skazał właśnie Niemców na… 12 lat więzienia.

Nie sposób sobie wyobrazić koszmar 10-letniego obecnie chłopca, który, będąc całkowicie zależny od swoich opiekunów, służył im do zarabiania pieniędzy. 48-letnia Berrin T. i 39-letni Christian L. regularnie wykorzystywali chłopca seksualnie, a następnie sprzedawali w darknecie nagrania i zdjęcia z odbytych z nim stosunków. Poza tym opiekunowie chłopca sprzedawali go też innym, działającym w darknecie pedofilom.

PILNE: 33-letni Polak złapany przez łowców pedofilów w Birmingham!

Do aresztowania zwyrodnialców doszło jesienią 2017 r., po ponad 2 latach gehenny chłopca. Proces ws. seksualnego wykorzystywania nieletniego i zmuszania go do prostytucji trwał od czerwca i był jednym z kilku procesów toczących się w tym samym czasie w Europie przeciwko międzynarodowej siatce pedofilów. Dziś sąd we Freiburgu skazał Berrin T. na 12 lat i 6 miesięcy więzienia, a jej partnera Christian L. na 12 lat więzienia. W stosunku do Christiana L. sąd zasądził także, że po odbyciu kary będzie nadal przebywał w areszcie zapobiegawczym.

Pedofil musiał wezwać policję, bo rozwścieczony tłum chciał go zlinczować [wideo]

Para otrzymała także nakaz wypłacenia chłopcu oraz innej, wykorzystanej przez nich dziewczynce, odszkodowania w wysokości €42, 500. Wyrok nie kończy jednak sprawy, ponieważ do odpowiedzialności mogą też zostać pociągnięte w tej sytuacji lokalne władze. Okazuje się bowiem, że w czasie, gdy dochodziło do aktów wykorzystywania seksualnego, Christian L. miał zakaz zbliżania się do dziecka, o czym władze wiedziały, ale to zignorowały.

Pedofil, który zgwałcił trzymiesięczne niemowlę, został znaleziony martwy w celi