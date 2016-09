Manorcourt Homecare – praca, która ma sens

Ludzie często narzekają na swoją pracę. Wstają rano, robią kawę, jedzą śniadanie i zrezygnowani udają się do „roboty” na kolejne osiem godzin. To, co robią, nie daje im żadnej satysfakcji.

Czują, że ich praca nie ma żadnego głębszego sensu i służy tylko temu, żeby zarobić na życie. Robią, to, co robią, bo muszą, bo z czegoś trzeba żyć i opłacać rachunki, ale istnieje alternatywa. Są zawody, w których nie tylko można dobrze zarobić, ale również robić coś, co ma znaczenie. Coś, co pomaga innym, a nam pozwala poczuć, że nie tylko dobrze zarabiamy, ale nasza praca jest komuś bardzo potrzebna.

Marka Manorcourt Homecare powstała w 2005 roku. Celem, który przyświecał jej założycielom, było stworzenie środowiska, w którym ludzie potrzebujący opieki mogliby dalej żyć pełnią życia, a nie dogorywać w „domu starości”. Dziś sieć liczy sobie 35 placówek rozsianych po całej południowej części Wyspy. Attelborough, Biggleswade, Brooke, Broxbourne, Clacton-On Sea, Colchester, Downham Market, Harlow, Hornchurch, Loughton, Lowestoft, Newmarket, Saffron Walden, Swaffham, Thetford, Thurrock, Watton – to te obszary, gdzie Manorcourt działa.

Model kariery oferowany przez Manorcourt nijak się ma do współczesnego reżimu ośmiogodzinnej pracy przy biurku polegającej często na bezmyślnym i automatycznym wypełnianiu poleceń szefa. To wyzwanie dla ludzi z pasją, którzy chcą poprawić swoje życie zawodowe, którzy chcą uczynić świat lepszym miejscem dla innych. To szansą dla tych, którzy chcą pomagać innym, rozwijać się i stawać lepszymi ludźmi.

„Praca w Manorcourt jest niezwykle satysfakcjonującym doświadczeniem” – mówi Natalia Z., która od dwóch lat jest zatrudniona w domu opieki w Bristolu. „Tyle dobra i życzliwości, ile daję moim podopiecznym, codziennie do mnie wraca . I to z procentem!”. Ilu anonimowych pracowników korporacji czy firm produkcyjnych może coś takiego powiedzieć o swojej pracy?

Sieć domów opieki Manorcourt Homecare poszukuje ludzi, którzy będą chcieli dzielić się swoją radością życia z innymi. Takich, którzy niosą pomoc ludziom przebywającym zarówno we własnych domach, jak i w domach opieki. Do tego nie potrzeba dyplomu, specjalnych kwalifikacji, ani umiejętności. Wystarczy oddanie, uprzejmość i gotowość pomagania tym, którzy tego potrzebują. Niby niewiele, a jednak dużo. Wystarczy ważne prawo jazdy oraz gotowość podjęcia pracy, a resztą zajmą się fachowcy z Manorcourt.

Kandydaci do pracy w Manorcourt ZA DARMO przejdą specjalistyczne szkolenie, które podniesie ich kwalifikacje. Atrakcyjne wynagrodzenie, 28 dni płatnego urlopu, darmowe stroje robocze, możliwość pracy na pół lub cały etat – to oferta firmy Manorcourt. Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę www.manorcourtcare.co.uk

Do aplikacji należy załączyć również zaświadczenie o niekaralności. Healthcare Homes oferuje takie same możliwości rozwoju dla wszystkich, które reguluje Care Quality Commission (CQC).

Po więcej informacji można zgłaszać się do:

Linda Sharkey (telefon 07436812651 – [email protected])

Dean Quinton (telefon 07436831233 – [email protected])